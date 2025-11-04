Рейтинг@Mail.ru
06:49 04.11.2025 (обновлено: 11:09 04.11.2025)
Си Цзиньпин рассказал Мишустину о годах, проведенных в Ханчжоу
в мире, ханчжоу, китай, россия, си цзиньпин, михаил мишустин
В мире, Ханчжоу, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал премьеру РФ Михаилу Мишустину о годах, которые провел в городе Ханчжоу, который глава российского правительства посетил накануне.
"Знаю, что вы были в Ханчжоу. Я по телевизору уже смотрел. Я тоже раньше много лет работал в городе Ханчжоу. Я жил именно рядом с озером Сиху. И я часто там гулял", - поделился воспоминаниями Си Цзиньпин, отметив, что хотел бы чаще посещать этот город.
"Хотел бы вас сердечно поблагодарить и всех китайских друзей за радушный традиционный прием всей российской делегации и в Ханчжоу, и Пекине. Действительно, Ханчжоу - место удивительное и очень красивое", - рассказал о своих впечатлениях Мишустин.
Мишустин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от Путина
06:20
 
Мишустин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от Путина
06:20
 
 
