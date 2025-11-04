https://ria.ru/20251104/trevoga-2052693277.html
В Борисоглебске объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Борисоглебске, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
