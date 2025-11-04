Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммитах G20 и АТЭС в 2026 году - РИА Новости, 04.11.2025
16:46 04.11.2025
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммитах G20 и АТЭС в 2026 году
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в 2026 году не только совершат государственные визиты, но также могут встретиться на саммитах G20 в... РИА Новости, 04.11.2025
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммитах G20 и АТЭС в 2026 году

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться четыре раза в 2026 году

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в 2026 году не только совершат государственные визиты, но также могут встретиться на саммитах G20 в американском штате Флорида и АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"У нас в следующем году будут два государственных визита. Президент Трамп отправится в Пекин, а Си приедет в США. Они также могут увидеться на G20 в Дорале (пригород Майами, штат Флорида - ред.) и затем в Шэньчжэне в ноябре", - сообщил Бессент в интервью телеканалу CNBC.
Глава американского минфина выразил уверенность в том, что отношения Вашингтона и Пекина в настоящее время находятся на более высоком уровне, чем были раньше.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
31 октября, 04:11
 
