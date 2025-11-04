Спецоперация, 4 ноября: ВС России сжимают окруженные группировки в Купянске

Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО. Архивное фото

Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" продолжает сжимать кольца вокруг окруженных группировок ВСУ в Купянске и Петропавловке в Харьковской области, группировка "Центр" пресекает попытки противника выйти из окружения в Красноармейске и Гришино, продвигается в Димитрове в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.

Также группировка "Запад" сорвала попытку контратаки пытавшихся выйти из окружения подразделений нацгвардии Украины у Петровки. Группировка "Центр" отразила 10 атак у Красноармейска , три попытки деблокирования у Гришино. В северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова освобождены 17 зданий, ВС РФ продвигаются в сторону микрорайона Западный, продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока. Также группировка "Центр продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске и зачистку от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР

На всех направлениях спецоперации потери ВСУ составили около 1,3 тысячи военнослужащих.

Также уничтожены танк, 10 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских орудий, 21 станция радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки, станция контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 204 беспилотника самолетного типа.

Конфликт должен быть завершен

Власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву , пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. Во то же время, по данным издания, Германия планируют увеличить финансовую помощь Украине в 2026 году, в том числе в военных целях, на 3 миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер написал у себя в соцсети Х, что в ходе встречи заявил Владимиру Зеленскому , что украинский конфликт должен быть завершён.

По британским методикам

Во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Павлограде Днепропетровской области . Глава харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.