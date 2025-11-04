Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 4 ноября: ВС России сжимают окруженные группировки в Купянске - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 04.11.2025
Спецоперация, 4 ноября: ВС России сжимают окруженные группировки в Купянске
Спецоперация, 4 ноября: ВС России сжимают окруженные группировки в Купянске - РИА Новости, 04.11.2025
Спецоперация, 4 ноября: ВС России сжимают окруженные группировки в Купянске
Российская группировка "Запад" продолжает сжимать кольца вокруг окруженных группировок ВСУ в Купянске и Петропавловке в Харьковской области, группировка "Центр" РИА Новости, 04.11.2025
Спецоперация, 4 ноября: ВС России сжимают окруженные группировки в Купянске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 группировки войск Центр на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" продолжает сжимать кольца вокруг окруженных группировок ВСУ в Купянске и Петропавловке в Харьковской области, группировка "Центр" пресекает попытки противника выйти из окружения в Красноармейске и Гришино, продвигается в Димитрове в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.
Также группировка "Запад" сорвала попытку контратаки пытавшихся выйти из окружения подразделений нацгвардии Украины у Петровки. Группировка "Центр" отразила 10 атак у Красноармейска, три попытки деблокирования у Гришино. В северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова освобождены 17 зданий, ВС РФ продвигаются в сторону микрорайона Западный, продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока. Также группировка "Центр продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске и зачистку от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР.
Вчера, 16:45
На всех направлениях спецоперации потери ВСУ составили около 1,3 тысячи военнослужащих.
Также уничтожены танк, 10 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских орудий, 21 станция радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки, станция контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 204 беспилотника самолетного типа.
Вчера, 15:08

Конфликт должен быть завершен

Власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. Во то же время, по данным издания, Германия планируют увеличить финансовую помощь Украине в 2026 году, в том числе в военных целях, на 3 миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер написал у себя в соцсети Х, что в ходе встречи заявил Владимиру Зеленскому, что украинский конфликт должен быть завершён.
Вчера, 14:01

По британским методикам

Во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Павлограде в Днепропетровской области. Глава харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.
Доброволец батальона имени Максима Кривоноса (батальон экс-военнослужащих ВСУ) с позывным "Белый" рассказал РИА Новости, что подготовка украинских войск к масштабным боевым действиям велась задолго до начала специальной военной операции, обучение по британским методикам началось еще в 2018 году.
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
