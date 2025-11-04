Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильная вспышка
20:56 04.11.2025 (обновлено: 21:37 04.11.2025)
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла вспышка высшего балла Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 04.11.2025
российская академия наук
космос - риа наука
вспышки на солнце
наука
российская академия наук, космос - риа наука, вспышки на солнце
Российская академия наук, Космос - РИА Наука, вспышки на Солнце , Наука
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка высшего балла Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Она началась в 20:15 мск. Руководитель лаборатории Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что последний раз вспышка такой мощности была почти пять месяцев назад.
По его словам, максимум вспышки наступил в 20:34 мск, она достигла балла Х1.8.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Наука
 
 
