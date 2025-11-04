https://ria.ru/20251104/solntse-2052838133.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 04.11.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла вспышка высшего балла Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка высшего балла Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Она началась в 20:15 мск. Руководитель лаборатории Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что последний раз вспышка такой мощности была почти пять месяцев назад.
По его словам, максимум вспышки наступил в 20:34 мск, она достигла балла Х1.8.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.