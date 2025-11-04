На Солнце произошла сильная вспышка

Она началась в 20:15 мск. Руководитель лаборатории Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что последний раз вспышка такой мощности была почти пять месяцев назад.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.