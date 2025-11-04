Рейтинг@Mail.ru
Ученые спрогнозировали активность вспышек на Солнце во вторник
Наука
 
09:24 04.11.2025
Ученые спрогнозировали активность вспышек на Солнце во вторник
Ученые спрогнозировали активность вспышек на Солнце во вторник
Вспышечная активность на Солнце, и так высокая, продолжит расти во вторник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РИА Новости, 04.11.2025
Ученые спрогнозировали активность вспышек на Солнце во вторник

ИКИ РАН: активность вспышек на Солнце продолжит расти во вторник

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramСолнце
Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вспышечная активность на Солнце, и так высокая, продолжит расти во вторник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 04 ноября 2025 года ... Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — слабо возмущенная. Вспышечная активность — высокая с прогнозами дальнейшего роста", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была слабо возмущенной, а вспышечная активность высокой.
Крупный взрыв на обратной стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв
22 октября, 14:34
 
НаукаРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
