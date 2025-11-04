https://ria.ru/20251104/solntse-2052730730.html
Ученые спрогнозировали активность вспышек на Солнце во вторник
Ученые спрогнозировали активность вспышек на Солнце во вторник
Ученые спрогнозировали активность вспышек на Солнце во вторник
Вспышечная активность на Солнце, и так высокая, продолжит расти во вторник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РИА Новости, 04.11.2025
Ученые спрогнозировали активность вспышек на Солнце во вторник
ИКИ РАН: активность вспышек на Солнце продолжит расти во вторник