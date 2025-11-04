В Ленинградском зоопарке показали, как изменился манул Шу к зиме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал, как изменился манул Шу в процессе зажировки к зиме.
"Завершаем длинные выходные наглядной демонстрацией успехов манула Шу в зажировке! Только взгляните на фотографии палласова кота в начале и середине осени. Он стал заметно круглее и солиднее!" - сообщается в Telegram-канале зоопарка.
Период набора веса к зиме у манулов начинается в сентябре и завершается к декабрю. В середине октября манула Шу из Ленинградского зоопарка весил уже 5,7 килограмма.
Манул Шу - первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого манулы в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
