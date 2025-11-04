В Ленинградском зоопарке показали, как изменился манул Шу к зиме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал, как изменился манул Шу в процессе зажировки к зиме.

Манул Шу - первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого манулы в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.