В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе
Россия, Москва, Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гражданам РФ может грозить штраф до трех тысяч рублей за длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"Отдельного штрафа за прогрев двигателя в России
нет. Согласно статье 12.28 КоАП РФ (Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах), размер штрафа за длительный прогрев двигателя во дворе МКД может составлять 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве
и Санкт-Петербурге", - сказал Федяев.
Он отметил, что технически не имеет значения, как запущен двигатель - традиционно или с помощью автозапуска, если автомобиль не движется с работающим мотором дольше разрешенного времени - это нарушение ПДД, за которое можно получить штраф.
"Если вы завели машину во дворе многоквартирного дома, не движетесь более пяти минут и при этом у вас не идет посадка пассажиров или разгрузка, это квалифицируется как стоянка с работающим двигателем. ПДД это запрещают - так же, как и сквозное движение во дворах, как и учебную езду, как и стоянку грузовиков и автобусов", - подчеркнул депутат.
Он уточнил, что, безусловно, должны быть доказательства нарушения, например, видеозапись с четко видимыми номерами и подтверждением работы двигателя более пяти минут.