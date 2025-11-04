Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе
02:25 04.11.2025
В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе
В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе - РИА Новости, 04.11.2025
В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе
Гражданам РФ может грозить штраф до трех тысяч рублей за длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов, сообщил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 04.11.2025
россия
москва
госдума рф
общество
россия
москва
россия, москва, госдума рф, общество
Россия, Москва, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе

Депутат Федяев: за длительный прогрев двигателя во дворе грозит штраф

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрипаркованные автомобили
Припаркованные автомобили - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Припаркованные автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гражданам РФ может грозить штраф до трех тысяч рублей за длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"Отдельного штрафа за прогрев двигателя в России нет. Согласно статье 12.28 КоАП РФ (Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах), размер штрафа за длительный прогрев двигателя во дворе МКД может составлять 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал Федяев.
Он отметил, что технически не имеет значения, как запущен двигатель - традиционно или с помощью автозапуска, если автомобиль не движется с работающим мотором дольше разрешенного времени - это нарушение ПДД, за которое можно получить штраф.
"Если вы завели машину во дворе многоквартирного дома, не движетесь более пяти минут и при этом у вас не идет посадка пассажиров или разгрузка, это квалифицируется как стоянка с работающим двигателем. ПДД это запрещают - так же, как и сквозное движение во дворах, как и учебную езду, как и стоянку грузовиков и автобусов", - подчеркнул депутат.
Он уточнил, что, безусловно, должны быть доказательства нарушения, например, видеозапись с четко видимыми номерами и подтверждением работы двигателя более пяти минут.
Россия Москва Госдума РФ Общество
 
 
