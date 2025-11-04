В России с 6 ноября появятся новые штрафы в сфере ЖКХ

«

"Для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей", — пояснил законодатель.