02:10 04.11.2025
В России с 6 ноября появятся новые штрафы в сфере ЖКХ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В России начнут штрафовать за несоблюдение требований при подготовке к отопительному сезону, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
По его словам, новая норма начнет действовать уже с четверга.
"Для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей", — пояснил законодатель.
К административной ответственности, в частности, будут привлекать за неустранение ранее выявленных неполадок, уточнил депутат.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россиян предупредили о смещении срока оплаты ЖКУ с 1 марта
28 октября, 02:15
 
ЖКХРоссияСергей КолуновОбществоНедвижимость
 
 
