22:10 03.11.2025 (обновлено: 23:23 03.11.2025)
В России появятся новые штрафы в сфере ЖКХ
В России появятся новые штрафы в сфере ЖКХ
жкх, россия, сергей колунов, госдума рф, общество
ЖКХ, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ, Общество
Ребенок греет руки у батареи в квартире в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В России будут штрафовать за несоблюдение требований при подготовке к отопительному сезону, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Шестого ноября <...> вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей", — сказал он РИА Новости.
Парламентарий добавил, что привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных неполадок.
Колунов также отметил, что каждый отопительный сезон поступает множество жалоб от жителей на отсутствие тепла или его несвоевременную подачу. Поэтому цель закона — повысить обязательность тех, кто отвечает за эту сферу.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, благодушие при подготовке к отопительному периоду неуместно, все меры нужно жестко проводить в жизнь.
