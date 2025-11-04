Рейтинг@Mail.ru
06:14 04.11.2025
Все решения по NIS должны быть согласованы с Россией, заявил Вулин
2025-11-04T06:14:00+03:00
2025-11-04T06:14:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Вулин: решения по "Нефтяной индустрии Сербии" должны быть согласованы с Россией

Вице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Все решения по российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) должны быть согласованы с Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" и бывший сербский вице-премьер Александр Вулин.
NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США против нее, которые были введены 10 января и многократно переносились.
"Знаю – мы хорошо подготовились к этой ситуации, и не может быть односторонних шагов. Ничего не смеет быть сделано без договора и согласия с РФ. Все это пройдет, а Сербия и Россия будут существовать и дальше. Мы не смеем себе позволить из-за нехватки бензина потерять свою историю и свое будущее", - сказал Вулин.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS под санкциями США позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу компании до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 23 октября, что власти "возьмут ситуацию в свои руки", если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе в условиях санкций США "Нефтяной индустрии Сербии" и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
В миреСербияРоссияСШААлександр ВулинАлександр ВучичПавел СорокинНефтяная индустрия СербииГазпром
 
 
