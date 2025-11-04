Все решения по NIS должны быть согласованы с Россией, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Все решения по российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) должны быть согласованы с Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" и бывший сербский вице-премьер Александр Вулин.

NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США против нее, которые были введены 10 января и многократно переносились.

"Знаю – мы хорошо подготовились к этой ситуации, и не может быть односторонних шагов. Ничего не смеет быть сделано без договора и согласия с РФ . Все это пройдет, а Сербия и Россия будут существовать и дальше. Мы не смеем себе позволить из-за нехватки бензина потерять свою историю и свое будущее", - сказал Вулин

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS под санкциями США позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу компании до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.

Президент Сербии Александр Вучич заявил 23 октября, что власти "возьмут ситуацию в свои руки", если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.

Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.