Российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР возглавит Орешкин

Владимир Путин распорядился отправить российских представителей на саммит G20 в ЮАР во главе с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.
Путин назначил Орешкина главой российской делегации на саммите G20 в ЮАР
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин распорядился отправить российских представителей на саммит G20 в ЮАР во главе с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.
"Направить в Йоханнесбург
(Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", — говорится в документе
В ее состав также вошли начальник Экспертного управления президента Денис Агафонов, шерпа России в G20 Светлана Лукаш, замглавы МИД Александр Панкин, замминистра финансов Иван Чебесков.
В настоящее время в "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.