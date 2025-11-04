Российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР возглавит Орешкин

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин распорядился отправить российских представителей на саммит G20 в ЮАР во главе с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.

« "Направить в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", — говорится в документе

В ее состав также вошли начальник Экспертного управления президента Денис Агафонов, шерпа России в G20 Светлана Лукаш, замглавы МИД Александр Панкин, замминистра финансов Иван Чебесков.