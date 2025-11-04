Рейтинг@Mail.ru
Российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР возглавит Орешкин - РИА Новости, 04.11.2025
17:19 04.11.2025 (обновлено: 19:10 04.11.2025)
Российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР возглавит Орешкин
Владимир Путин распорядился отправить российских представителей на саммит G20 в ЮАР во главе с заместителем руководителя администрации президента Максимом... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
РИА Новости
2025
Российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР возглавит Орешкин

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин распорядился отправить российских представителей на саммит G20 в ЮАР во главе с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.
"Направить в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", — говорится в документе.
В ее состав также вошли начальник Экспертного управления президента Денис Агафонов, шерпа России в G20 Светлана Лукаш, замглавы МИД Александр Панкин, замминистра финансов Иван Чебесков.
В настоящее время в "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Трамп сообщил, что на саммит G20 в ЮАР вместо него поедет Вэнс
© 2025 МИА «Россия сегодня»
