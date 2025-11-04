Рейтинг@Mail.ru
СМИ: лидеры ЕС пропустят саммит СЕЛАК из-за опасений разозлить Трампа
14:11 04.11.2025
СМИ: лидеры ЕС пропустят саммит СЕЛАК из-за опасений разозлить Трампа
в мире
сша
карибский бассейн
венесуэла
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
еврокомиссия
в мире, сша, карибский бассейн, венесуэла, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, еврокомиссия, евросоюз, nbc
В мире, США, Карибский бассейн, Венесуэла, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, Евросоюз, NBC
СМИ: лидеры ЕС пропустят саммит СЕЛАК из-за опасений разозлить Трампа

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ряд европейских лидеров, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца, пропустят саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) с Евросоюзом, поскольку они опасаются разозлить президента США Дональда Трампа на фоне его действий в Карибском бассейне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Саммит пройдет с 9 по 10 ноября в Колумбии.
"Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна отчасти из-за опасений разозлить президента США Дональда Трампа... Низкая явка, как ожидается, отчасти обусловлена ​​всё более агрессивной позицией Вашингтона в регионе", - говорится в сообщении.
Как сообщил агентству официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц не планирует присутствовать на саммите из-за низкой активности других глав государств и правительств. По информации источников Блумберг, своё участие во встрече подтвердили лишь пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Их имена не называются.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
В мире США Карибский бассейн Венесуэла Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен Фридрих Мерц Еврокомиссия Евросоюз NBC
 
 
