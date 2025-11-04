В Воронежской области уничтожили семь БПЛА

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Воронежской области сбили не менее семи дронов, рассказал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщало, что о ликвидации трех БПЛ с 20:00 до 23:30 вечера в этом регионе.
"Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и двумя городами Воронежской области обнаружено и уничтожено уже не менее семи беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал Гусев.
Он отметил, что на юге области выбило стекла в четырех квартирах многоквартирного дома. Также повреждения получили два гаража и находившиеся в них автомобили.
Глава региона предупредил, что все еще остается непосредственная угроза атаки беспилотников в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже, а сам режим опасности действует на всей территории области.
