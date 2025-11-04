https://ria.ru/20251104/putin-2052857631.html
Путин вручил медаль Пушкина актеру русского драмтеатра Астаны
Путин вручил медаль Пушкина актеру русского драмтеатра Астаны - РИА Новости, 04.11.2025
Путин вручил медаль Пушкина актеру русского драмтеатра Астаны
Президент России Владимир Путин вручил медаль Пушкина актеру Государственного академического русского театра драмы имени Максима Горького города Астаны Сергею... РИА Новости, 04.11.2025
культура
россия
астана
казахстан
сергей матвеев
владимир путин
максим горький
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
астана
казахстан
2025
Путин вручил медаль Пушкина актеру русского драмтеатра Астаны
