Путин вручил медаль Пушкина актеру русского драмтеатра Астаны
Культура
 
23:38 04.11.2025
Путин вручил медаль Пушкина актеру русского драмтеатра Астаны
Путин вручил медаль Пушкина актеру русского драмтеатра Астаны
культура
россия
астана
казахстан
сергей матвеев
владимир путин
максим горький
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия, астана, казахстан, сергей матвеев, владимир путин, максим горький, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Культура, Россия, Астана, Казахстан, Сергей Матвеев, Владимир Путин, Максим Горький, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
АСТАНА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил медаль Пушкина актеру Государственного академического русского театра драмы имени Максима Горького города Астаны Сергею Матвееву, сообщает во вторник пресс-служба посольства РФ в Казахстане.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню народного единства России, вручил медаль Пушкина актеру Государственного академического русского театра драмы имени Максима Горького города Астаны Сергею Матвееву", - говорится в сообщении.
В российском диппредставительстве уточнили, что артист удостоен высокой государственной награды за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
"Россотрудничество и Русский драматический театр в Астане плотно сотрудничают, реализуют много программ по сближению двух народов – народа России и народа Казахстана... Получение медали Пушкина стало признанием большого вклада Сергея Матвеева в укрепление дружбы и культурного сотрудничества между Казахстаном и Россией", - добавили в посольстве.
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра
13 мая, 20:24
 
КультураРоссияАстанаКазахстанСергей МатвеевВладимир ПутинМаксим ГорькийФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
