Путин вручает награды в День народного единства

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле в День народного единства, среди награждаемых Патриарх Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова Александра Солженицына Наталия, передает корреспондент РИА Новости.
Путин вручает премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2023-2025 годов. Среди лауреатов - Патриарх Кирилл, гендиректор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова, ее заместитель Павел Дорошенко, ученый секретарь музея "Лудорвай" в Удмуртии Павел Орлов, замиректора ООО "Открытия" Анна Габдуллина и замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени Путин вручит президенту Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, вдове писателя Наталии Солженицыной, а также своему спецпредставителю по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому.
Награды в День народного единства получат представители религиозных конфессий. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) будет награжден орденом Александра Невского. глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайунутдин будет награжден орденом "За доблестный труд". Главному раввину России Берлу Лазару, главе российских протестантов Сергею Ряховскому и главе Русской православной старообрядческой церкви митрополиту Корнилию вручат ордена Почета. Почетные грамоты президента Путин вручит главе Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламе Дамбе Аюшееву и верховному муфтию Талгату Таджуддину.
Послу ОАЭ в России Мухаммеду Ахмеду аль-Джаберу будет вручена медаль Пушкина.
Орден Дружбы из рук главы государства получат иностранные представители, в том числе независимый журналист Элизео Бертолази, почетный генконсул РФ в Северном округе Израиля Амин Сафия, председатель филиала "Русского географического общества" в Шри-Ланке Саман Кумару Ранджит Вирасинхе. А немецкому пианисту и дирижеру Юстусу Францу будет вручена благодарность президента РФ.
Также медалей Пушкина удостоены игумения Гавриила и протоирей Андрей, представители белорусского православия в структуре РПЦ, японская артистка Комаки Курихара, переводчик с русского на курдский язык Рашад Миран, председатель исполнительного совета Свободного университета Киншасы Медар Бомпоко Бокете.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.