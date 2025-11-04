Путин вручает награды в День народного единства

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле в День народного единства, среди награждаемых Патриарх Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова Александра Солженицына Наталия, передает корреспондент РИА Новости.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.