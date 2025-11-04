https://ria.ru/20251104/putin-2052807692.html
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве - РИА Новости, 04.11.2025
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность резервирования отдельных видов профессий для нуждающихся в соцзащите... РИА Новости, 04.11.2025
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве
Путин подписал закон о резервировании отдельных профессий для подростков