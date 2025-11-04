Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin-2052807692.html
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве - РИА Новости, 04.11.2025
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность резервирования отдельных видов профессий для нуждающихся в соцзащите... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T17:24:00+03:00
2025-11-04T17:24:00+03:00
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
https://ria.ru/20250624/putin-2025138545.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве

Путин подписал закон о резервировании отдельных профессий для подростков

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность резервирования отдельных видов профессий для нуждающихся в соцзащите несовершеннолетних.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как поясняла член социального комитета Совфеда Анастасия Жукова, согласно закону, в отношении подростков "может осуществляться резервирование отдельных видов работ или профессий для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или определение для них числа рабочих мест".
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков
24 июня, 16:56
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала