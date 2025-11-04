Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 04.11.2025 (обновлено: 16:58 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/putin-2052796848.html
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО - РИА Новости, 04.11.2025
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО
Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:21:00+03:00
2025-11-04T16:58:00+03:00
общество
волонтеры победы
общероссийский народный фронт
юнармия
владимир путин
россия
москва
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052800572_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a472e8ad83e3bb2d538dc8e73af21083.jpg
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Церемония возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому
Церемония возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.
2025-11-04T16:21
true
PT1M28S
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
В России сегодня отмечают День народного единства, который связан с переломным моментом в истории – освобождением Москвы от польских интервентов. Во всех регионах – праздничные мероприятия. Уличные гуляния, ярмарки, концерты прошли в Волгограде, Перми, Челябинске и Красноярске.
2025-11-04T16:21
true
PT1M32S
Путин на выставке "Православная Русь – к Дню народного единства"
Путин на выставке "Православная Русь – к Дню народного единства".
2025-11-04T16:21
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052800572_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e0ee701804d3d3736ca366b03f11dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, волонтеры победы, общероссийский народный фронт, юнармия, владимир путин, россия, москва, день народного единства
Общество, Волонтеры Победы, Общероссийский народный фронт, Юнармия, Владимир Путин, Россия, Москва, День народного единства
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО

Путин в День народного единства пообщался с волонтерами и детьми героев СВО

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО.
Во встрече с президентом приняли участие ребята из "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин".
Всего поучаствовать в торжественных мероприятиях и пообщаться с главой государства пришли более 20 молодых людей в возрасте от девяти до 17 лет.
Путин также возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. К церемонии присоединились представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций. Почетный караул под звуки военного оркестра возложил к подножию монумента гирлянду из цветов, перевитую лентой в цветах российского триколора.
Празднование Дня народного единства
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

На фото: участники фестиваля "Народное единство" в Новосибирске

Участники фестиваля Народное единство в Новосибирске

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

На фото: участники фестиваля "Народное единство" в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.

Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве

Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 11
© Максим Богодвид

Чудотворная Казанская икона Божией Матери имеет большое значение для праздника.

Священнослужители несут икону Божией Матери на Крестном ходе в Казани

Чудотворная Казанская икона Божией Матери имеет большое значение для праздника.

© Максим Богодвид
4 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Так, с ней нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Так, с ней нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

После этого князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на его деньги на Красной площади воздвигли Казанский собор.

Участники фестиваля Народное единство в Новосибирске

После этого князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на его деньги на Красной площади воздвигли Казанский собор.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Святую икону в 1636 году перенесли в новоустроенный храм, где она хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

Алтарник участвует в Крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери

Святую икону в 1636 году перенесли в новоустроенный храм, где она хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В память о тех событиях указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери.

Участница фестиваля Народное единство в Новосибирске.

В память о тех событиях указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУчастники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве.
Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве
Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве.
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и с 2005 года его начали отмечать.

Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве

В 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и с 2005 года его начали отмечать.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 11

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

На фото: участники фестиваля "Народное единство" в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
2 из 11

История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 11

Чудотворная Казанская икона Божией Матери имеет большое значение для праздника.

© Максим Богодвид
4 из 11

Так, с ней нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
5 из 11

После этого князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на его деньги на Красной площади воздвигли Казанский собор.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 11

Святую икону в 1636 году перенесли в новоустроенный храм, где она хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 11

В память о тех событиях указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 11

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 11
Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве.
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 11

В 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и с 2005 года его начали отмечать.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 11
Кроме того, президент посетил XXI выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" в Манеже. Главное событие — экспозиция "Великая Победа. Россия — моя история", приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание в ней уделяется вкладу Русской православной церкви.
Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.
История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
ОбществоВолонтеры ПобедыОбщероссийский народный фронтЮнармияВладимир ПутинРоссияМоскваДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала