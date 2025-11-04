Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.
На фото: участники фестиваля "Народное единство" в Новосибирске
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.
На фото: участники фестиваля "Народное единство" в Новосибирске
Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.
Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.
История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
Чудотворная Казанская икона Божией Матери имеет большое значение для праздника.
Чудотворная Казанская икона Божией Матери имеет большое значение для праздника.
Так, с ней нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
Так, с ней нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
После этого князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на его деньги на Красной площади воздвигли Казанский собор.
После этого князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на его деньги на Красной площади воздвигли Казанский собор.
Святую икону в 1636 году перенесли в новоустроенный храм, где она хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.
Святую икону в 1636 году перенесли в новоустроенный храм, где она хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.
В память о тех событиях указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери.
В память о тех событиях указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери.
В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).
В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).
В 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и с 2005 года его начали отмечать.
В 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и с 2005 года его начали отмечать.
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.
На фото: участники фестиваля "Народное единство" в Новосибирске
Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.
История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
Чудотворная Казанская икона Божией Матери имеет большое значение для праздника.
Так, с ней нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
После этого князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на его деньги на Красной площади воздвигли Казанский собор.
Святую икону в 1636 году перенесли в новоустроенный храм, где она хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.
В память о тех событиях указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери.
В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).
В 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и с 2005 года его начали отмечать.