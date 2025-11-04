Рейтинг@Mail.ru
12:49 04.11.2025 (обновлено: 20:36 04.11.2025)
Празднование Дня народного единства
Празднование Дня народного единства
Празднование Дня народного единства

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

На фото: участники фестиваля "Народное единство" в Новосибирске

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.

Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.

Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

© Максим Богодвид

Чудотворная Казанская икона Божией Матери имеет большое значение для праздника.

Чудотворная Казанская икона Божией Матери имеет большое значение для праздника.

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Так, с ней нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Так, с ней нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

После этого князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на его деньги на Красной площади воздвигли Казанский собор.

После этого князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на его деньги на Красной площади воздвигли Казанский собор.

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Святую икону в 1636 году перенесли в новоустроенный храм, где она хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

Святую икону в 1636 году перенесли в новоустроенный храм, где она хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В память о тех событиях указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери.

В память о тех событиях указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери.

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве.
Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и с 2005 года его начали отмечать.

В 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и с 2005 года его начали отмечать.

