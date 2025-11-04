Путин оценил фестиваль "Современная музыкальная карта России"

Президент выразил уверенность, что гала-концерт стал органичной частью праздничных мероприятий Дня народного единства, и пройдёт с успехом, а его программа будет востребована публикой и интересна людям разных возрастов. Кроме того, по словам Путина, эта программа раскроет богатство музыкальных и культурных традиций России.