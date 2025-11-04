Путин оценил фестиваль "Современная музыкальная карта России"

https://ria.ru/20251104/putin-2052788921.html
Путин: проект Музыкальная карта России объединил вокруг культурного многообразия
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Современная музыкальная карта России" объединил поклонников музыки, выдающихся деятелей искусства, начинающих композиторов и артистов вокруг сбережения культурного многообразия народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на гала-концерте всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России". Инициатива проведения этого фестиваля получила широкую общественную поддержку... Проект состоялся как большое, по-настоящему знаковое событие в жизни страны, объединил поклонников музыки, выдающихся деятелей искусства, начинающих композиторов, артистов вокруг сбережения культурного многообразия и популяризации самобытного творчества народов России", - зачитал приветствие Путина
секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
на концерте всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России" в рамках фестиваля "Народы России и СНГ
".
Президент выразил уверенность, что гала-концерт стал органичной частью праздничных мероприятий Дня народного единства, и пройдёт с успехом, а его программа будет востребована публикой и интересна людям разных возрастов. Кроме того, по словам Путина, эта программа раскроет богатство музыкальных и культурных традиций России.
Президент пожелал ярких и добрых, незабываемых впечатлений, а также поздравил зрителей с Днем народного единства.