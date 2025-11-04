Рейтинг@Mail.ru
Посольство Казахстана поздравило россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
08:09 04.11.2025
Посольство Казахстана поздравило россиян с Днем народного единства
Посольство Казахстана поздравило россиян с Днем народного единства
Посольство Казахстана в России поздравило граждан Российской Федерации с Днем народного единства, подчеркнув прочные связи, стратегическое партнерство и... РИА Новости, 04.11.2025
россия
казахстан
москва
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
общество
в мире
россия
казахстан
москва
россия, казахстан, москва, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, общество, в мире
Россия, Казахстан, Москва, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Общество, В мире
Посольство Казахстана поздравило россиян с Днем народного единства

Посольство Казахстана в РФ поздравило россиян с Днем народного единства

© РИА Новости Флаги России и Казахстана
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости
Флаги России и Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 4 ноя - РИА Новости. Посольство Казахстана в России поздравило граждан Российской Федерации с Днем народного единства, подчеркнув прочные связи, стратегическое партнерство и добрососедские отношения между двумя странами.
"Посольство Казахстана в России поздравляет россиян с Днем народного единства! Для Казахстана Россия была и остается важнейшим стратегическим партнером, добрым соседом и надежным союзником. Отношения между нашими странами динамично развиваются и с каждым годом наполняются новыми проектами и конкретными делами", - говорится в поздравлении, размещенном в Telegram-канале диппредставительства.
Также в посольстве пожелали россиянам крепкого здоровья, процветания, мира и благополучия.
День народного единства - государственный праздник, отмечаемый в России 4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник установлен по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отмечался в 2005 году.
РоссияКазахстанМоскваКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийОбществоВ мире
 
 
