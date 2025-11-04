Посольство Казахстана поздравило россиян с Днем народного единства

АЛМА-АТА, 4 ноя - РИА Новости. Посольство Казахстана в России поздравило граждан Российской Федерации с Днем народного единства, подчеркнув прочные связи, стратегическое партнерство и добрососедские отношения между двумя странами.
"Посольство Казахстана в России поздравляет россиян с Днем народного единства! Для Казахстана Россия была и остается важнейшим стратегическим партнером, добрым соседом и надежным союзником. Отношения между нашими странами динамично развиваются и с каждым годом наполняются новыми проектами и конкретными делами", - говорится в поздравлении, размещенном в Telegram-канале диппредставительства.
Также в посольстве пожелали россиянам крепкого здоровья, процветания, мира и благополучия.
День народного единства - государственный праздник, отмечаемый в России 4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник установлен по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отмечался в 2005 году.