В Петергофе завершился сезон фонтанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Сезон фонтанов завершился в Государственном музее-заповеднике "Петергоф", сообщил музей-заповедник.
В начале октября ГМЗ "Петергоф" сообщил, что сезон работы фонтанов продлили до 4 ноября.
"Сезон фонтанов закрыт! С 5 ноября музей-заповедник "Петергоф" полностью переходит на зимний режим работы. Теперь все парки станут бесплатными и будут открыты ежедневно", - сообщается в Telegram-канале музея-заповедника.
Нижний парк музея-заповедника "Петергоф" украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.
