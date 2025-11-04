https://ria.ru/20251104/peterburg-2052768649.html
В Петербурге три человека погибли при пожаре в жилом доме
Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в СНТ "Ржевка-1" в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 04.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в СНТ "Ржевка-1" в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел во вторник в СНТ "Ржевка-1" в Красногвардейском районе Петербурга
"Этим утром в СНТ "Ржевка-1" сгорел двухэтажный дом размером 4 на 10 метров, а также баня и пристройки с находящимися внутри тремя легковыми автомобилями. При разборе сгоревших конструкций на пепелище обнаружены тела 3-летнего мальчика, 6-летней девочки и их матери", - говорится в сообщении
Причины и все обстоятельства трагедии устанавливаются.
"Возгорание произошло в первом доме, перекинулось на второй дом и бытовые постройки на территории, автомобили. Двое детей, которые находились во втором доме, самостоятельно вышли после хлопка от взрыва газового баллона в первом доме. Они не пострадали. В первом доме находилась женщина 36 лет и двое детей 6 и 3 лет. Они погибли", - сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.
Как сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт, по предварительной информации, причиной возгорания стала печка. Он отметил, что администрация района окажет всю необходимую помощь и поддержку отцу семьи.