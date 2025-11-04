Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге три человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/peterburg-2052768649.html
В Петербурге три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Петербурге три человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 04.11.2025
В Петербурге три человека погибли при пожаре в жилом доме
Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в СНТ "Ржевка-1" в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:14:00+03:00
2025-11-04T14:14:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052768305_26:185:1127:804_1920x0_80_0_0_0c9c0fa21d060225527da02cff0f8bd5.jpg
https://ria.ru/20251104/pozhar-2052710883.html
https://ria.ru/20251103/penza-2052645008.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052768305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d12e2425db2d7d903eb8aa811a0ce68d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге три человека погибли при пожаре в жилом доме

В Петербурге женщина и двое детей погибли при пожаре в доме

© МЧС Санкт-Петербурга/TelegramТушение пожара в Красногвардейском районе Петербурга
Тушение пожара в Красногвардейском районе Петербурга - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Тушение пожара в Красногвардейском районе Петербурга
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в СНТ "Ржевка-1" в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел во вторник в СНТ "Ржевка-1" в Красногвардейском районе Петербурга.
Пожар в Доме культуры в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В доме культуры в Забайкалье вспыхнул пожар из-за голубиного помета
Вчера, 05:55
"Этим утром в СНТ "Ржевка-1" сгорел двухэтажный дом размером 4 на 10 метров, а также баня и пристройки с находящимися внутри тремя легковыми автомобилями. При разборе сгоревших конструкций на пепелище обнаружены тела 3-летнего мальчика, 6-летней девочки и их матери", - говорится в сообщении.
Причины и все обстоятельства трагедии устанавливаются.
"Возгорание произошло в первом доме, перекинулось на второй дом и бытовые постройки на территории, автомобили. Двое детей, которые находились во втором доме, самостоятельно вышли после хлопка от взрыва газового баллона в первом доме. Они не пострадали. В первом доме находилась женщина 36 лет и двое детей 6 и 3 лет. Они погибли", - сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.
Как сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт, по предварительной информации, причиной возгорания стала печка. Он отметил, что администрация района окажет всю необходимую помощь и поддержку отцу семьи.
Пожар в частном доме в Пензе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Пензе два человека погибли при пожаре
3 ноября, 15:40
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала