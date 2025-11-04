В Петербурге три человека погибли при пожаре в жилом доме

"Возгорание произошло в первом доме, перекинулось на второй дом и бытовые постройки на территории, автомобили. Двое детей, которые находились во втором доме, самостоятельно вышли после хлопка от взрыва газового баллона в первом доме. Они не пострадали. В первом доме находилась женщина 36 лет и двое детей 6 и 3 лет. Они погибли", - сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.