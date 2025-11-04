Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки
13:57 04.11.2025
В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки
В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки - РИА Новости, 04.11.2025
В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки
Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста, который, предположительно, изнасиловал 21-летнюю девушку в салоне автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 04.11.2025
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Калининский район
В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в изнасиловании девушки таксиста

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста, который, предположительно, изнасиловал 21-летнюю девушку в салоне автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Калининского района обратилась 21-летняя девушка, сообщившая о том, что во дворе дома №79 на проспекте Науки её изнасиловали в салоне автомобиля.
Как рассказала пострадавшая правоохранителям, около 05.00 мск у дома №2/49 на Владимирском проспекте она села в автомобиль к незнакомцу, который затем, находясь во дворе дома №79 на проспекте Науки, изнасиловал ее в салоне, отвез к станции метро "Девяткино", высадил из машины и уехал.
"Третьего ноября... у дома 33 по Бухарестской улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 39-летний таксист", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 132, части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), добавили в ГУМВД.
3 ноября, 18:40
В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку
В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку
3 ноября, 18:40
 
