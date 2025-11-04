https://ria.ru/20251104/peterburg-2052766037.html
В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста, который, предположительно, изнасиловал 21-летнюю девушку в салоне автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Калининского района
обратилась 21-летняя девушка, сообщившая о том, что во дворе дома №79 на проспекте Науки её изнасиловали в салоне автомобиля.
Как рассказала пострадавшая правоохранителям, около 05.00 мск у дома №2/49 на Владимирском проспекте она села в автомобиль к незнакомцу, который затем, находясь во дворе дома №79 на проспекте Науки, изнасиловал ее в салоне, отвез к станции метро "Девяткино", высадил из машины и уехал.
"Третьего ноября... у дома 33 по Бухарестской улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 39-летний таксист", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 132, части 1 статьи 131 УК РФ
(изнасилование), добавили в ГУМВД.