В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки

Как рассказала пострадавшая правоохранителям, около 05.00 мск у дома №2/49 на Владимирском проспекте она села в автомобиль к незнакомцу, который затем, находясь во дворе дома №79 на проспекте Науки, изнасиловал ее в салоне, отвез к станции метро "Девяткино", высадил из машины и уехал.