13:57 04.11.2025
"Опасно для мира". Пашинян сделал заявление о Карабахе
в мире
нагорный карабах
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
в мире, нагорный карабах, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
"Опасно для мира". Пашинян сделал заявление о Карабахе

Пашинян назвал возвращение армянских беженцев в Карабах опасным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Возвращение армян в Нагорный Карабах может угрожать мирному соглашению между Ереваном и Баку, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Его цитирует Aysor.

"Я отметил, что повестка возвращения наших сестер и братьев, перемещенных из Нагорного Карабаха, я считаю опасной для мира", — сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Алиев прокомментировал возвращение азербайджанцев в Армению
3 ноября, 17:11
Пашинян добавил, что тема с возвращение переселенцев в Нагорный Карабах опасна, поскольку "возвращает к исходным условиям конфликта".

После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаномв 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В 2024 году Алиев заявил, что азербайджанцы, ранее проживающие на территории Армении, со временем вернутся на свои родные края и "для этого нужна лишь политическая воля Еревана".
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании главами МИД согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Правящая партия Армении выступила против резолюции о возвращении в Карабах
30 октября, 15:00
 
