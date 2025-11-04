"Опасно для мира". Пашинян сделал заявление о Карабахе

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Возвращение армян в Нагорный Карабах может угрожать мирному соглашению между Ереваном и Баку, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Его цитирует



"Я отметил, что повестка возвращения наших сестер и братьев, перемещенных из Нагорного Карабаха, я считаю опасной для мира", — сказал он. Возвращение армян в Нагорный Карабах может угрожать мирному соглашению между Ереваном и Баку, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Его цитирует Aysor. "Я отметил, что повестка возвращения наших сестер и братьев, перемещенных из Нагорного Карабаха, я считаю опасной для мира", — сказал он.





После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.

Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

В 2024 году Алиев заявил, что азербайджанцы, ранее проживающие на территории Армении, со временем вернутся на свои родные края и "для этого нужна лишь политическая воля Еревана".