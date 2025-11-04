Рейтинг@Mail.ru
Пашинян высказался о транспортном сообщении между Россией и Арменией - РИА Новости, 04.11.2025
11:56 04.11.2025 (обновлено: 11:57 04.11.2025)
Пашинян высказался о транспортном сообщении между Россией и Арменией
Пашинян высказался о транспортном сообщении между Россией и Арменией - РИА Новости, 04.11.2025
Пашинян высказался о транспортном сообщении между Россией и Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас ведутся разговоры о транспортном сообщении между РФ и Арменией через Азербайджан. РИА Новости, 04.11.2025
в мире
армения
азербайджан
россия
никол пашинян
алексей оверчук
ильхам алиев
армения
азербайджан
россия
в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, алексей оверчук, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Ильхам Алиев
Пашинян высказался о транспортном сообщении между Россией и Арменией

Пашинян: ведутся разговоры о транспортном сообщении между РФ и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас ведутся разговоры о транспортном сообщении между РФ и Арменией через Азербайджан.
В октябре российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что азербайджанская сторона подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В МИД Армении назвали Россию близким партнером
27 октября, 13:35
Выступая на форуме "Принципы перекрёстка мира", Пашинян напомнил, что Ереван обсуждает с Вашингтоном строительство "Маршрута Трампа", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией по территории Армении.
По его мнению, этот маршрут интересен Ирану, который получит доступ к Черному морю, Грузии с точки зрения расширения ее транзитных возможностей, а также странам Центральной Азии.
Он добавил, что и Россия получит возможности транспортных связей.
"Кстати, идут разговоры о транспортном сообщении России с Арменией по территории Азербайджана", - заявил Пашинян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Путин, Лукашенко и Пашинян на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами
31 августа, 16:42
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияНикол ПашинянАлексей ОверчукИльхам Алиев
 
 
