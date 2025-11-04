Пашинян высказался о транспортном сообщении между Россией и Арменией

ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас ведутся разговоры о транспортном сообщении между РФ и Арменией через Азербайджан.
В октябре российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что азербайджанская сторона подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению.
Выступая на форуме "Принципы перекрёстка мира", Пашинян напомнил, что Ереван обсуждает с Вашингтоном строительство "Маршрута Трампа", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией по территории Армении.
По его мнению, этот маршрут интересен Ирану, который получит доступ к Черному морю, Грузии с точки зрения расширения ее транзитных возможностей, а также странам Центральной Азии.
Он добавил, что и Россия получит возможности транспортных связей.
"Кстати, идут разговоры о транспортном сообщении России с Арменией по территории Азербайджана", - заявил Пашинян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
