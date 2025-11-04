Российские ученые раскрыли миру голос народов Севера

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Представители коренных малочисленных народов России стали соавторами уникального "Интерактивного Представители коренных малочисленных народов России стали соавторами уникального "Интерактивного атласа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры".

Руководитель проекта, проректор по научной и проектной работе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ольга Павленко подчеркнула, что "Интерактивный атлас" представляет собой синергию академической научной мысли и общественных инициатив.

"РГГУ стал центром, объединяющим усилия академического сообщества и общественных организаций коренных народов, благодаря чему был создан яркий, наполненный актуальной информацией портал, который в удобном формате знакомит пользователей с историей и культурой сорока коренных народов", — сказала она.

Ненцы, эвенки, ханты, манси, чукчи и многие другие создают видеоролики об истории, традициях, фольклоре, языках своих народов, чтобы о богатой культуре северных регионов России узнало как можно больше людей. Так, например, потомственная негидальская мастерица Дарья Надеина (негидальцы — малочисленный тунгусо-маньчжурский народ в Приамурье) рассказала для проекта негидальскую сказку о рябчике на родном языке.

"С самого начала работы над проектом в нем активно участвовали молодые северяне. Они были искренне вовлечены в разработку и наполнение "Интерактивного атласа", участвовали в разработке дизайна портала, создавали мультфильмы на языках коренных народов, готовили материалы об истории своего рода, семьи, местах проживания. Все это позволило наполнить "Интерактивный атлас" жизненной силой коренных народов, показать их национальный характер, выявить значимые для исторической памяти народов события, тесные родовые и этноконфессиональные связи", — отметила Павленко.

По словам заместителя директора Кунсткамеры по научно-организационной работе Татьяны Киссер, не каждый россиянин отправится в путешествие по Крайнему Северу, а видеоматериалы позволят, не выходя из дома, познакомиться с жизнью коренных народов. При этом авторы не только будут размещать видео на веб-ресурсе, но и дадут каждому подробное описание, чтобы зрители понимали, кто показан на экране и что происходит.

© Фото из личного архива Татьяны Киссер заместитель директора Кунсткамеры по научно-организационной работе Татьяна Киссер

"В этом году планируется обновление визуальной базы данных "Интерактивного атласа". Будут добавлены не менее пятидесяти новых видеоматериалов, посвященных коренным малочисленным народам. Это короткие ролики о разных аспектах жизни: приготовление пищи, занятие традиционными промыслами, выпас оленей", — рассказала она.

Также в обновленной версии "Интерактивного атласа" появится большой материал, посвященный освоению Арктики и Дальнего Востока, с богатым картографическим материалом, что, по словам Киссер, является вкладом авторов в предстоящий в 2027 Год географии, объявленный президентом России.

Как отметил один из авторов проекта, главный научный сотрудник Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ Валерий Тишков, "Атлас" — это не сугубо академический проект, а живой интерактивный и обучающий интернет-ресурс.

"Нами была разработана англоязычная версия "Интерактивного атласа", в дальнейшем она будет также обновляться, чтобы им могли пользоваться те, кого интересует эта тема, за пределами России. Половина эвенков живет в Китае, эскимосы проживают в США, Канаде и Гренландии, саамы живут на Кольском полуострове и в Норвегии. Поэтому "Интерактивный атлас" имеет и международное значение", — рассказал Тишков.

© Фото : Историко-архивный институт РГГУ Главный научный сотрудник Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ Валерий Тишков

Авторы проекта подчеркнули, что "Интерактивный атлас" содержит материалы, собиравшиеся начиная с XIX века. Они позволяют читателю получить подробную информацию о разных аспектах материальной культуры и духовной жизни народов: национальной кулинарии, костюмах, способах охоты, рабочих инструментах, праздниках, украшениях и ремеслах.

Кроме того, в "Интерактивном атласе" приведены подробные сведения о географии их проживания, информация об образе жизни, исторические справки и данные о современной социальной ситуации в регионах. Проект позволяет совершить виртуальные экскурсии по музейным экспозициям Амурской и Магаданской областей, Камчатского, Красноярского, Хабаровского краев, Чукотки и Сахалина.

На его виртуальных страницах можно также познакомиться с известными представителями сорока коренных малочисленных народов — учеными, писателями, художниками, композиторами, педагогами, режиссерами театра и кино, спортсменами, буддийскими монахами, шаманами, народными сказителями и даже православными святыми.

Как рассказала заведующая отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН) Елена Пивнева: "Наш отдел работал над структурой текстов "Атласа", наполнением этих статей историко-этнографическими сведениями, а также фото- и видеоматериалами. В своей работе мы опирались в том числе на материалы Северной экспедиции Института этнографии АН СССР с момента ее создания в середине 1950-х гг. и до завершения деятельности в начале 1990-х гг.".

Таким образом, по словам Пивневой, на основе материалов, собиравшихся несколько десятилетий при участии североведов Института этнологии и антропологии РАН и Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, были созданы онлайн-этнопортреты всех сорока коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Онлайн-портреты могут быть использованы как профессиональными антропологами, этнографами, так и широкой аудиторией, не только в России, но и во всем мире.

"Интерактивный атлас" открыт для всех, кто хочет внести свой вклад в сохранение культурного наследия. Каждый желающий — представитель коренного народа, исследователь или студент может стать участником проекта, поделившись своими историями, фотографиями или видеоматериалами о жизни и традициях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Большой вклад в создание "Интерактивного атласа" внесли Институт языкознания РАН, Институт лингвистических исследований РАН и ведущие российские университеты.