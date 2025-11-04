Рейтинг@Mail.ru
Мощи 17 святых и иконы привезли на фронт - РИА Новости, 04.11.2025
08:57 04.11.2025 (обновлено: 08:58 04.11.2025)
Мощи 17 святых и иконы привезли на фронт
Мощи 17 святых и иконы привезли на фронт
Мощи 17 святых, а также иконы привезли на позиции бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, рассказал РИА Новости штатный священник подразделения отец Евгений. РИА Новости, 04.11.2025
россия, николай чудотворец, русская православная церковь
Религия, Россия, Николай Чудотворец, Русская православная церковь
Мощи 17 святых и иконы привезли на фронт

Мощи 17 святых и иконы привезли на позиции бойцов спецназа "Ахмат" МО РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота полкового священника в зоне СВО
Работа полкового священника в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Работа полкового священника в зоне СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Мощи 17 святых, а также иконы привезли на позиции бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, рассказал РИА Новости штатный священник подразделения отец Евгений.
"Прикоснуться к святыне никогда лишним не будет. Сегодня такое количество частиц великих мощей по-настоящему святых Русской православной церкви – они сегодня здесь", – сказал отец Евгений.
Как сообщил штатный священник спецназа "Ахмат", святыни были собраны волонтерами в разных монастырях России по благословению духовенства и уже на протяжении длительного времени путешествуют по передовым позициям, укрепляя моральный дух бойцов в зоне СВО.
"Наши ребята будут иметь возможность помолиться и приложиться к святыням, а любая святыня бережет", - добавил священнослужитель.
Были представлены частицы мощей святителя Николая Чудотворца, святых Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Крымского и Матроны Московской.
