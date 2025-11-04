Мощи 17 святых и иконы привезли на фронт

БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Мощи 17 святых, а также иконы привезли на позиции бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, рассказал РИА Новости штатный священник подразделения отец Евгений.

"Наши ребята будут иметь возможность помолиться и приложиться к святыням, а любая святыня бережет", - добавил священнослужитель.