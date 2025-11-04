Мощи 17 святых и иконы привезли на фронт

БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Мощи 17 святых, а также иконы привезли на позиции бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, рассказал РИА Новости штатный священник подразделения отец Евгений.
"Прикоснуться к святыне никогда лишним не будет. Сегодня такое количество частиц великих мощей по-настоящему святых Русской православной церкви – они сегодня здесь", – сказал отец Евгений.
Как сообщил штатный священник спецназа "Ахмат", святыни были собраны волонтерами в разных монастырях России по благословению духовенства и уже на протяжении длительного времени путешествуют по передовым позициям, укрепляя моральный дух бойцов в зоне СВО.
"Наши ребята будут иметь возможность помолиться и приложиться к святыням, а любая святыня бережет", - добавил священнослужитель.
Были представлены частицы мощей святителя Николая Чудотворца, святых Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Крымского и Матроны Московской.
