Мишустин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от Путина
06:20 04.11.2025 (обновлено: 11:05 04.11.2025)
Мишустин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. РИА Новости, 04.11.2025
в мире
китай, россия, москва, михаил мишустин, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
"Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - сказал он.
Мишустин отметил, что по итогам переговоров российского и китайского лидеров, которые проходили в мае в Москве и в сентябре в Пекине, были приняты важные решения, направленные на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия России и Китая. Мишустин также обратил внимание на завершение юбилейного года 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией во Второй мировой войне. "Для дружественных народов России и Китая это священный праздник, который мы отметили вместе", - сказал он.
Российский премьер поздравил Си Цзиньпина с проведением Четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая двадцатого созыва. "Убежден, что намеченные на предстоящую пятилетку стратегические цели экономического развития Китая будут без сомнения успешно выполнены", - заключил он.
КитайРоссияМоскваМихаил МишустинСи ЦзиньпинВладимир ПутинВ мире
 
 
