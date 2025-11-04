Рейтинг@Mail.ru
09:57 04.11.2025
Российского посла вызвали в МИД Италии
МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 04.11.2025
в мире, россия, италия, мария захарова, евросоюз, euroclear, алексей парамонов, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Италия, Мария Захарова, Евросоюз, Euroclear, Алексей Парамонов, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Алексей Парамонов
Алексей Парамонов
Посольство РФ в Италии и Сан-Марино
Алексей Парамонов. Архивное фото
РИМ, 3 ноя – РИА Новости. МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"МИД вызвал посла России в Италии", — сказал собеседник агентства.

В Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
В российской дипмиссии подтвердили факт приглашения посла в МИД Италии.
Накануне представитель МИД России Мария Захарова высказалась об обрушении исторической башни в Риме, напомнив о вкладе Италии в финансирование киевского режима. По ее словам, итальянское правительство бессмысленно тратит деньги налогоплательщиков, игнорируя проблемы внутри страны.
В мае МИД Италии сообщил, что поддержка Украины составила около 2,5 миллиардов евро.
При этом ранее газета Corriere della Sera писала, что Италия, а также Франция и Бельгия выступают против инициативы по передаче Киеву замороженных российских активов как основы для кредита.
Венгрия не обязана финансировать Украину, заявил Орбан
Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Украина может лишиться поддержки МВФ, пишет Politico
