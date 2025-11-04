Российского посла вызвали в МИД Италии

РИМ, 3 ноя – РИА Новости. МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"МИД вызвал посла России в Италии", — сказал собеседник агентства.
В российской дипмиссии подтвердили факт приглашения посла в МИД Италии.
Накануне представитель МИД России Мария Захарова высказалась об обрушении исторической башни в Риме, напомнив о вкладе Италии в финансирование киевского режима. По ее словам, итальянское правительство бессмысленно тратит деньги налогоплательщиков, игнорируя проблемы внутри страны.
В мае МИД Италии сообщил, что поддержка Украины составила около 2,5 миллиардов евро.
Ситуация с замороженными средствами
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.