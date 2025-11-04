Рейтинг@Mail.ru
04.11.2025
08:11 04.11.2025
Сила России заключена в человечности, заявила Матвиенко
Сила России заключена в человечности, заявила Матвиенко
Сила России заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, нужно беречь и приумножать вековые традиции патриотизма,... РИА Новости, 04.11.2025
2025
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Сила России заключена в человечности, заявила Матвиенко

Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

© Фото : предоставлено пресс-службойВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сила России заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, нужно беречь и приумножать вековые традиции патриотизма, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сенатор поздравила россиян с Днем народного единства.
"Этот праздник имеет глубокие исторические корни. В героической летописи нашей страны немало примеров, когда в решающий момент сплоченность народа позволяла сохранить и защитить Державу, давала отсчет новым этапам ее развития", - говорится в поздравлении спикера СФ, которое распространила пресс-служба верхней палаты парламента.
По словам Матвиенко, победа ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами - один из ярких примеров этого. Она подчеркнула, что "бессмертный подвиг людей, объединенных любовью к родной земле, общей ответственностью за ее будущее, помог спасти Российское государство от распада".
"Сегодня наша главная цель – беречь и приумножать вековые традиции патриотизма, бесценное культурное наследие, делать все возможное для процветания России", - отметила политик.
Забота об Отечестве завещана предками, которые ценой невероятных усилий отстояли его суверенность, возвысили и передали в надежные руки потомков, говорится в поздравлении спикера СФ.
"Нельзя забывать о том, что наша сила заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, взаимной помощи и поддержке. Вместе мы преодолеем любые трудности на своем пути, добьемся успехов в решении самых масштабных задач", - заключила парламентарий.
