Сила России заключена в человечности, заявила Матвиенко

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сила России заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, нужно беречь и приумножать вековые традиции патриотизма, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор поздравила россиян с Днем народного единства.

"Этот праздник имеет глубокие исторические корни. В героической летописи нашей страны немало примеров, когда в решающий момент сплоченность народа позволяла сохранить и защитить Державу, давала отсчет новым этапам ее развития", - говорится в поздравлении спикера СФ, которое распространила пресс-служба верхней палаты парламента.

По словам Матвиенко , победа ополчения под предводительством Кузьмы Минина Дмитрия Пожарского над польскими интервентами - один из ярких примеров этого. Она подчеркнула, что "бессмертный подвиг людей, объединенных любовью к родной земле, общей ответственностью за ее будущее, помог спасти Российское государство от распада".

"Сегодня наша главная цель – беречь и приумножать вековые традиции патриотизма, бесценное культурное наследие, делать все возможное для процветания России", - отметила политик.

Забота об Отечестве завещана предками, которые ценой невероятных усилий отстояли его суверенность, возвысили и передали в надежные руки потомков, говорится в поздравлении спикера СФ.