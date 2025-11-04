Мадуро заявил о постоянном контакте с Россией по многим направлениям

МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы находится в постоянном контакте с Москвой по многим развивающимся направлениям диалога, заявил президент Николас Мадуро на фоне угроз со стороны США в Карибском море.

По словам венесуэльского лидера, отношения с Россией охватывают все ключевые сферы - промышленную, технологическую, научную, экономическую, финансовую, монетарную и военную. Он подчеркнул, что сотрудничество строится на принципах равенства, уважения и взаимной выгоды.