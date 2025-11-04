Мадуро заявил о постоянном контакте с Россией по многим направлениям

МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы находится в постоянном контакте с Москвой по многим развивающимся направлениям диалога, заявил президент Николас Мадуро на фоне угроз со стороны США в Карибском море.
"Все верно. Так и должно быть. Спокойствие, уверенность и братство. Мы имеем ежедневную, постоянную коммуникацию с правительством России по всем темам, потому что у нас множество направлений в развитии", - сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя заявление МИД РФ о готовности Москвы отвечать на запросы Каракаса с учетом существующих угроз.
По словам венесуэльского лидера, отношения с Россией охватывают все ключевые сферы - промышленную, технологическую, научную, экономическую, финансовую, монетарную и военную. Он подчеркнул, что сотрудничество строится на принципах равенства, уважения и взаимной выгоды.
"Россия - великая мировая держава, но при этом способна устанавливать отношения равноправия и уважения с такими странами, как Венесуэла. Эти отношения можно считать образцовыми для взаимного развития", - отметил президент.
Мадуро привел как пример углубления связей между странами прошедшую недавно "успешную и плодотворную" встречу российских и венесуэльских предпринимателей, а также запуск прямого авиарейса между Каракасом и Санкт-Петербургом.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщала, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.