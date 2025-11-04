Рейтинг@Mail.ru
Мадуро заявил о постоянном контакте с Россией по многим направлениям - РИА Новости, 04.11.2025
03:34 04.11.2025
Мадуро заявил о постоянном контакте с Россией по многим направлениям
Мадуро заявил о постоянном контакте с Россией по многим направлениям
Правительство Венесуэлы находится в постоянном контакте с Москвой по многим развивающимся направлениям диалога, заявил президент Николас Мадуро на фоне угроз со РИА Новости, 04.11.2025
Мадуро заявил о постоянном контакте с Россией по многим направлениям

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы находится в постоянном контакте с Москвой по многим развивающимся направлениям диалога, заявил президент Николас Мадуро на фоне угроз со стороны США в Карибском море.
"Все верно. Так и должно быть. Спокойствие, уверенность и братство. Мы имеем ежедневную, постоянную коммуникацию с правительством России по всем темам, потому что у нас множество направлений в развитии", - сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя заявление МИД РФ о готовности Москвы отвечать на запросы Каракаса с учетом существующих угроз.
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета
31 октября, 22:01
По словам венесуэльского лидера, отношения с Россией охватывают все ключевые сферы - промышленную, технологическую, научную, экономическую, финансовую, монетарную и военную. Он подчеркнул, что сотрудничество строится на принципах равенства, уважения и взаимной выгоды.
"Россия - великая мировая держава, но при этом способна устанавливать отношения равноправия и уважения с такими странами, как Венесуэла. Эти отношения можно считать образцовыми для взаимного развития", - отметил президент.
Мадуро привел как пример углубления связей между странами прошедшую недавно "успешную и плодотворную" встречу российских и венесуэльских предпринимателей, а также запуск прямого авиарейса между Каракасом и Санкт-Петербургом.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщала, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой
Вчера, 04:22
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас Мадуро
 
 
