В Казахстане обнаружили более ста туш мертвых тюленей

АЛМА-АТА, 4 ноя - РИА Новости. Более 100 туш мертвых тюленей обнаружили в казахстанском секторе Каспийского моря, экологи отобрали пробы воды для выяснения причин гибели животных, сообщает пресс-служба департамент экологии Мангистауской области.

"Совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что экологи отобрали пробы морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино Тупкараганского района для установления причин гибели животных.