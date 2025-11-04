https://ria.ru/20251104/kazahstan-2052726442.html
В Казахстане обнаружили более ста туш мертвых тюленей
АЛМА-АТА, 4 ноя - РИА Новости. Более 100 туш мертвых тюленей обнаружили в казахстанском секторе Каспийского моря, экологи отобрали пробы воды для выяснения причин гибели животных, сообщает пресс-служба департамент экологии Мангистауской области.
"Совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что экологи отобрали пробы морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино Тупкараганского района для установления причин гибели животных.
В ноябре 2024 года специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана
сообщали, что с 27 сентября по 5 ноября на побережье Каспийского моря
было обнаружено 420 мертвых тюленей. Тогда экологи пояснили, что осенью тюлени мигрируют в Северный Каспий для размножения, и именно в этот период нередко наблюдается массовая гибель животных. По словам специалистов, причины могут быть как природными - землетрясения или выбросы газа, так и техногенными - загрязнение моря или болезни.