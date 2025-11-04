Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане обнаружили более ста туш мертвых тюленей - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/kazahstan-2052726442.html
В Казахстане обнаружили более ста туш мертвых тюленей
В Казахстане обнаружили более ста туш мертвых тюленей - РИА Новости, 04.11.2025
В Казахстане обнаружили более ста туш мертвых тюленей
Более 100 туш мертвых тюленей обнаружили в казахстанском секторе Каспийского моря, экологи отобрали пробы воды для выяснения причин гибели животных, сообщает... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:47:00+03:00
2025-11-04T08:47:00+03:00
в мире
каспийское море
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004312717_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_8fc30d58bf2598ddd49141d6a9c92f75.jpg
https://ria.ru/20250410/kuban-2010522899.html
каспийское море
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004312717_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47998d4caa1db0b01a57ebf73827b66e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каспийское море, казахстан
В мире, Каспийское море, Казахстан
В Казахстане обнаружили более ста туш мертвых тюленей

Более 100 туш мертвых тюленей обнаружили в казахстанском секторе Каспия

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПобережье Каспийского моря
Побережье Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Побережье Каспийского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 4 ноя - РИА Новости. Более 100 туш мертвых тюленей обнаружили в казахстанском секторе Каспийского моря, экологи отобрали пробы воды для выяснения причин гибели животных, сообщает пресс-служба департамент экологии Мангистауской области.
"Совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что экологи отобрали пробы морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино Тупкараганского района для установления причин гибели животных.
В ноябре 2024 года специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана сообщали, что с 27 сентября по 5 ноября на побережье Каспийского моря было обнаружено 420 мертвых тюленей. Тогда экологи пояснили, что осенью тюлени мигрируют в Северный Каспий для размножения, и именно в этот период нередко наблюдается массовая гибель животных. По словам специалистов, причины могут быть как природными - землетрясения или выбросы газа, так и техногенными - загрязнение моря или болезни.
Берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
На Кубани за март нашли более ста мертвых дельфинов
10 апреля, 16:32
 
В миреКаспийское мореКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала