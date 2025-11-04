Ученый объяснил учащение землетрясений на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя – РИА Новости. Учащение ощутимых землетрясений на Камчатке связано с последствиями летнего мегаземлетрясения магнитудой 8,8, считает геофизик, создатель музея "Вулканариум" Сергей Самойленко.
По данным Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН, за прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, из них 6 ощутимых в Петропавловске-Камчатском и Елизове. В течение вторника (на 17.27 по местному времени) на полуострове зафиксированы не менее трех ощущаемых силой свыше 3 баллов землетрясений магнитудой от 6,2 до 6,3.
"Как правило, ощутимые землетрясения случаются не чаще раза в несколько месяцев. Однако геофизики спокойны и не готовятся к какой-то катастрофе", - подчеркнул Самойленко в своем Telegram-канале.
Эксперт пояснил, что "катастрофа уже позади", но афтершоковый процесс после столь сильного события выглядит необычно.
"Летнее мегаземлетрясение магнитудой 8,8 - это настолько ненормально само по себе, что обычный, "хороший" афтершоковый процесс тоже выглядит странно и даже пугающе", - сказал он.
По словам геофизика, сейчас Камчатка "устраивается" на новом месте после главной серии событий, а взаимное движение плит "не только не заканчивается, а напротив, может стать интенсивнее из-за нарушений, вызванных сильной сейсмичностью". Он добавил, что жители Камчатки, скорее всего, единственный раз в жизни наблюдают настолько сильное событие и его последствия.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.