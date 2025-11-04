Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,3
08:43 04.11.2025
У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,3
У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,3
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,3

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 04 NOV 2025 04:45:29 (местное время 16.45, мск 07.45 – ред)… Магнитуда (Ml): 6,3", — проинформировали в Telegram-канале службы.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
На севере Чили произошло землетрясение
Вчера, 19:31
По данным геофизиков, подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана на координатах 52.2438 северной широты, 160.5181 восточной долготы, в 158 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 38,2 километра.
По инструментальным данным службы, в различных районах Петропавловска-Камчатского и Елизово землетрясение ощущалось силой 3 балла. Угроза цунами не объявлялась.
Это уже третье за вторник ощущаемое силой свыше 3 баллов землетрясение магнитудой от 6,2.
За предыдущие сутки у побережья Камчатки ученые зарегистрировали 58 подземных толчков, а том числе 5 ощущаемых.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Последствия землетрясения на севере Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек
Вчера, 14:16
 
