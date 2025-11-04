В Германии помнят Мюнхенскую речь Путина, заявил Франц

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мюнхенскую речь президента РФ Владимира Путина до сих пор помнят в Германии, рассказал пианист, дирижер Юстус Франц.
"Одна из самых важных вещей - то, что вы, уважаемый господин президент, говорили в парламенте (мюнхенская речь Путина - ред.), никто в Германии не забывает вашу речь. Это было очень важно", - сказал пианист на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
Кроме того, Франц вспомнил, как был в Санкт-Петербурге более 20 лет назад и попробовал поговорить с Путиным на русском языке. Президент России тогда спросил на родном для музыканта языке: "Господин Франц, почему вы не говорите по-немецки?". По словам Франца, это стало для него подтверждением того, что российский лидер любит культуру и язык Германии.
"Я очень рад и благодарю вас, что я могу быть и говорить здесь сегодня. Большое вам спасибо", - заключил дирижер.
Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.