Рейтинг@Mail.ru
"Придется жертвовать собой". На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 04.11.2025 (обновлено: 20:41 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/evropa-2052831785.html
"Придется жертвовать собой". На Западе сделали заявление о войне с Россией
"Придется жертвовать собой". На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 04.11.2025
"Придется жертвовать собой". На Западе сделали заявление о войне с Россией
У Европы заканчиваются средства для продолжения опосредованной войны с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T19:51:00+03:00
2025-11-04T20:41:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
урсула фон дер ляйен
g7
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052052116_0:109:3071:1836_1920x0_80_0_0_2863e65d9ec69b483aa626071e4921ef.jpg
https://ria.ru/20251104/zelenskiy-2052748584.html
https://ria.ru/20251025/vengriya-2050452418.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052052116_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_5469fda5e57e49541e6662c1804e4f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, урсула фон дер ляйен, g7, politico, евросоюз, гленн дизен
В мире, Россия, Европа, Украина, Урсула фон дер Ляйен, G7, Politico, Евросоюз, Гленн Дизен
"Придется жертвовать собой". На Западе сделали заявление о войне с Россией

Профессор Дизен: Европа станет изгоем, украв суверенные активы России

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. У Европы заканчиваются средства для продолжения опосредованной войны с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется жертвовать собой", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Зеленский сделал заявление о плане по завершению конфликта на Украине
Вчера, 11:56
Таким образом Дизен прокомментировал материал Politico о том, что Украина рискует лишиться поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не согласится пустить на это замороженные российские активы. Эксперт отметил, что кража российских средств сделает Европу изгоем в финансовом плане.
Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Осталось полгода". Венгрия готова к войне с Евросоюзом
25 октября, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаУрсула фон дер ЛяйенG7PoliticoЕвросоюзГленн Дизен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала