МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. У Европы заканчиваются средства для продолжения опосредованной войны с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется жертвовать собой", — подчеркнул он.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
