У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

В течение тридцати минут после подземного толчка ученые зафиксировали еще четыре не ощущаемых в населенных пункта афтершока.