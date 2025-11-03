У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 03 NOV 2025 07:10:24 (местное время 19.10, мск 10.10 – ред)… Магнитуда (Ml): 6.2", — проинформировали в Telegram-канале службы.
По данным геофизиков, подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана на координатах 52.1475 северной широты, 160.3095 восточной долготы, в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 22,3 километра.
По информации ГУМЧС России по Камчатскому краю, в краевой столице землетрясение ощущалось силой до 4 баллов. Угрозы цунами не объявлялась.
В течение тридцати минут после подземного толчка ученые зафиксировали еще четыре не ощущаемых в населенных пункта афтершока.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
