https://ria.ru/20251103/velikobritaniya-2052644599.html
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков - РИА Новости, 03.11.2025
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков
Великобритания может лишиться не только монархического строя, но и Шотландии, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:35:00+03:00
2025-11-03T15:35:00+03:00
2025-11-03T20:28:00+03:00
в мире
шотландия
великобритания
брюссель
алексей пушков
совет федерации рф
ги верхофстадт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052570989.html
шотландия
великобритания
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шотландия, великобритания, брюссель, алексей пушков, совет федерации рф, ги верхофстадт
В мире, Шотландия, Великобритания, Брюссель, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Ги Верхофстадт
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков
Пушков считает, что Великобритания может лишиться Шотландии из-за "евроманьяков"