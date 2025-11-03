Рейтинг@Mail.ru
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков
15:35 03.11.2025 (обновлено: 20:28 03.11.2025)
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков - РИА Новости, 03.11.2025
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков
Великобритания может лишиться не только монархического строя, но и Шотландии, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:35:00+03:00
2025-11-03T20:28:00+03:00
в мире
шотландия
великобритания
брюссель
алексей пушков
совет федерации рф
ги верхофстадт
шотландия
великобритания
брюссель
в мире, шотландия, великобритания, брюссель, алексей пушков, совет федерации рф, ги верхофстадт
В мире, Шотландия, Великобритания, Брюссель, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Ги Верхофстадт
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков

Пушков считает, что Великобритания может лишиться Шотландии из-за "евроманьяков"

Алексей Пушков
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Великобритания может лишиться не только монархического строя, но и Шотландии, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Великобритания может лишиться не только монархии, но и Шотландии. Из Брюсселя шотландцев призывают к отделению от Соединенного Королевства евроманьяки, типа экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта. Он заявил, что поддерживает любой путь, который позволит Шотландии вернуться в состав Евросоюза", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Верхофстадт назвал Шотландию "самой проеэсовской частью Британии" и заявил, что ее будущее находится в Европе.
"Что это, как не призыв к отделению Шотландии от Соединенного Королевства, то есть покушение на территориальную целостность Британии? Вот кого британцам следует опасаться - кукловодов и махинаторов из Брюсселя, а никак не России", - констатировал политик.
Трамп назвал ситуацию в королевской семье Великобритании ужасной
В миреШотландияВеликобританияБрюссельАлексей ПушковСовет Федерации РФГи Верхофстадт
 
 
