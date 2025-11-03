Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Великобритания может лишиться не только монархического строя, но и Шотландии, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

"Что это, как не призыв к отделению Шотландии от Соединенного Королевства, то есть покушение на территориальную целостность Британии? Вот кого британцам следует опасаться - кукловодов и махинаторов из Брюсселя, а никак не России", - констатировал политик.