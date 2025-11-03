Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске пройдут четыре суда по делу митрополита УПЦ Арсения - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:18 03.11.2025 (обновлено: 19:29 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052671413.html
В Днепропетровске пройдут четыре суда по делу митрополита УПЦ Арсения
В Днепропетровске пройдут четыре суда по делу митрополита УПЦ Арсения - РИА Новости, 03.11.2025
В Днепропетровске пройдут четыре суда по делу митрополита УПЦ Арсения
В Днепропетровске назначено проведение одновременно четырех судов по делу наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T19:18:00+03:00
2025-11-03T19:29:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
днепропетровск
владимир зеленский
служба безопасности украины
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942100526_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c16b37f409e0555f6cde107537334ac.jpg
https://ria.ru/20251102/zelenskiy-2052448377.html
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049616969.html
https://ria.ru/20251030/upts-2051797238.html
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942100526_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4362f510f9af76c26c4e0afc37c5e4f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, днепропетровск, владимир зеленский, служба безопасности украины, русская православная церковь
Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Религия
В Днепропетровске пройдут четыре суда по делу митрополита УПЦ Арсения

В Днепропетровске в один день пройдут четыре суда по делу митрополита Арсения

© Фото : СБУМитрополит Арсений
Митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : СБУ
Митрополит Арсений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Днепропетровске назначено проведение одновременно четырех судов по делу наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Помимо продолжения основного заседания, 3 ноября запланированы еще три слушания по делу митрополита Арсения в разных судах Днепра (Днепропетровска - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза СПЖ.
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В УПЦ призвали Зеленского освободить митрополита Арсения
2 ноября, 00:26
Уточняется, что дело рассматривается в трех разных судах: Шевченковском, Чечеловском и Соборном районных судах, с разными судебными вопросами и жалобами от стороны защиты. В частности, в Чечеловском районном суде рассматривается жалоба защитников на нарушение прав митрополита Арсения из-за незаконного содержания под стражей без решения суда. В Шевченковском районном суде заседание касается исправления технической ошибки в фамилии. В Соборном суде проходит рассмотрение заявления об отводе прокурора Ларисы Дальберг.
При этом, как отмечает СПЖ, основное заседание в Соборном районном суде по избранию меры пресечения владыке Арсению началось еще утром.
Результаты заседаний судов пока не известны.
Архиереи канонической УПЦ 2 ноября направили письмо Владимиру Зеленскому с просьбой освободить наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения для проведения операции из-за проблем со здоровьем. Ранее сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита Арсения все лекарства и поместили его в камеру.
СПЖ 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Больше 20 клириков УПЦ удерживаются в СИЗО на Украине для обмена с Россией
21 октября, 15:54
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Храм канонической УПЦ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Украине начали рассматривать иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ
30 октября, 11:57
 
РелигияУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепропетровскВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала