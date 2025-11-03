В Днепропетровске пройдут четыре суда по делу митрополита УПЦ Арсения

Уточняется, что дело рассматривается в трех разных судах: Шевченковском, Чечеловском и Соборном районных судах, с разными судебными вопросами и жалобами от стороны защиты. В частности, в Чечеловском районном суде рассматривается жалоба защитников на нарушение прав митрополита Арсения из-за незаконного содержания под стражей без решения суда. В Шевченковском районном суде заседание касается исправления технической ошибки в фамилии. В Соборном суде проходит рассмотрение заявления об отводе прокурора Ларисы Дальберг.