В Днепропетровске пройдут четыре суда по делу митрополита УПЦ Арсения

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Днепропетровске назначено проведение одновременно четырех судов по делу наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Помимо продолжения основного заседания, 3 ноября запланированы еще три слушания по делу митрополита Арсения в разных судах Днепра (Днепропетровска - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза СПЖ.
В УПЦ призвали Зеленского освободить митрополита Арсения
2 ноября, 00:26
Уточняется, что дело рассматривается в трех разных судах: Шевченковском, Чечеловском и Соборном районных судах, с разными судебными вопросами и жалобами от стороны защиты. В частности, в Чечеловском районном суде рассматривается жалоба защитников на нарушение прав митрополита Арсения из-за незаконного содержания под стражей без решения суда. В Шевченковском районном суде заседание касается исправления технической ошибки в фамилии. В Соборном суде проходит рассмотрение заявления об отводе прокурора Ларисы Дальберг.
При этом, как отмечает СПЖ, основное заседание в Соборном районном суде по избранию меры пресечения владыке Арсению началось еще утром.
Результаты заседаний судов пока не известны.
Архиереи канонической УПЦ 2 ноября направили письмо Владимиру Зеленскому с просьбой освободить наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения для проведения операции из-за проблем со здоровьем. Ранее сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита Арсения все лекарства и поместили его в камеру.
СПЖ 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.