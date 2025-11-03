Украина может лишиться поддержки МВФ, пишет Politico

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украина рискует лишиться поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не согласится пустить на это замороженные российские активы, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
"Отказ Бельгии поддержать кредит <...> может привести к тому, что Международный валютный фонд заблокирует финансовую поддержку Киева", — говорится в статье.
Европейские дипломаты и представитель Еврокомиссии заявили изданию, что заключение соглашения по российским активам якобы убедит фонд в финансовой жизнеспособности Украины.
По прогнозу МВФ, по итогам этого года Украину ждет резкий рост госдолга — до 108,6 процента ВВП. А в 2026-м он может достичь 110,4 процента ВВП.
Ситуация с замороженными средствами
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
