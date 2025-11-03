Рейтинг@Mail.ru
Украина может лишиться поддержки МВФ, пишет Politico
09:57 03.11.2025 (обновлено: 10:49 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052595366.html
Украина может лишиться поддержки МВФ, пишет Politico
Украина может лишиться поддержки МВФ, пишет Politico
Politico: Киев может лишиться поддержки МВФ из-за ситуации с активами РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украина рискует лишиться поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не согласится пустить на это замороженные российские активы, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
"Отказ Бельгии поддержать кредит <...> может привести к тому, что Международный валютный фонд заблокирует финансовую поддержку Киева", — говорится в статье.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России
2 ноября, 22:38
Европейские дипломаты и представитель Еврокомиссии заявили изданию, что заключение соглашения по российским активам якобы убедит фонд в финансовой жизнеспособности Украины.
"С учетом значительного сокращения поддержки Украины со стороны США МВФ ожидает, что ЕС возьмет на себя основную нагрузку по финансовым нуждам Украины в ближайшие годы", — отмечает Politico.
Накануне итальянская газета Corriere della Sera написала, что Италия, Франция и Бельгия выступают против передачи Киеву российских активов. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что не участвует в обсуждении этого вопроса.
По прогнозу МВФ, по итогам этого года Украину ждет резкий рост госдолга — до 108,6 процента ВВП. А в 2026-м он может достичь 110,4 процента ВВП.
Логотип Евроцентробанка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
1 ноября, 20:52

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
ЕС может одобрить кредит Украине на срок в шесть месяцев, сообщил Euronews
1 ноября, 15:19
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Бельгии оценили ответ России на возможную конфискацию активов
24 октября, 21:39
 
