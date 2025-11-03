Украина может лишиться поддержки МВФ, пишет Politico

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украина рискует лишиться поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не согласится пустить на это замороженные российские активы, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

"Отказ Бельгии поддержать кредит <...> может привести к тому, что Международный валютный фонд заблокирует финансовую поддержку Киева", — говорится в статье.

Европейские дипломаты и представитель Еврокомиссии заявили изданию, что заключение соглашения по российским активам якобы убедит фонд в финансовой жизнеспособности Украины.

"С учетом значительного сокращения поддержки Украины со стороны США МВФ ожидает, что ЕС возьмет на себя основную нагрузку по финансовым нуждам Украины в ближайшие годы", — отмечает Politico

Франция и Накануне итальянская газета Corriere della Sera написала, что Италия Бельгия выступают против передачи Киеву российских активов. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что не участвует в обсуждении этого вопроса.

По прогнозу МВФ, по итогам этого года Украину ждет резкий рост госдолга — до 108,6 процента ВВП. А в 2026-м он может достичь 110,4 процента ВВП.

Ситуация с замороженными средствами

почти половину валютных резервов После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокироваливалютных резервов России . Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии , что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.