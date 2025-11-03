В Дагестане объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Республики Дагестан, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка ведомства.