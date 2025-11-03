https://ria.ru/20251103/trevoga-2052564660.html
В Дагестане объявили угрозу атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Республики Дагестан, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T02:35:00+03:00
