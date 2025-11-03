Трампа во время интервью с CBS не спросили о связях с Эпштейном

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не задали ни единого вопроса о связях с обвиняемым в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейном во время интервью с телеканалом CBS

Как передает корреспондент РИА Новости, вопроса не прозвучало во время трансляции интервью на телевидении, не фигурирует он и в опубликованном транскрипте разговора.

При этом в июле дочерняя компания телеканала была вынуждена выплатить президенту 16 миллионов долларов в качестве урегулирования его иска к каналу за якобы искажение его позиции и "обманном монтаже" интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис . С тех пор канал перешел под контроль приближенной к Трампу семьи Эллисон после слияния Skydance Media с Paramount Global.

Ранее демократы в конгрессе США заявили, что получили в свое распоряжение непристойный рисунок, утверждая, что он являлся подарком Эпштейну от Трампа. Речь идет о поздравительной открытке, на которой изображены очертания обнаженной женской фигуры, внизу присутствует подпись якобы президента США

Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ, указав, что подпись и манера письма схожи с другими документами Трампа. В Белом доме назвали публикацию "фейковой новостью" и подчеркнули, что президент не имеет отношения к открытке.

Wall Street Journal ранее писала, что предполагаемый рисунок Трампа находился в юбилейном альбоме Эпштейна, который к его 50-летию составила подруга финансиста Гислейн Максвелл. В альбом вошли поздравления от бизнесменов, ученых и знакомых. Сам Трамп подал на газету иск о клевете.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.