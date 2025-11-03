Рейтинг@Mail.ru
Трампа во время интервью с CBS не спросили о связях с Эпштейном
04:50 03.11.2025
Трампа во время интервью с CBS не спросили о связях с Эпштейном
Трампа во время интервью с CBS не спросили о связях с Эпштейном - РИА Новости, 03.11.2025
Трампа во время интервью с CBS не спросили о связях с Эпштейном
Президенту США Дональду Трампу не задали ни единого вопроса о связях с обвиняемым в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейном во время интервью с... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:50:00+03:00
2025-11-03T04:50:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
дональд трамп
джеффри эпштейн
камала харрис
фбр
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, джеффри эпштейн, камала харрис, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Камала Харрис, ФБР
Трампа во время интервью с CBS не спросили о связях с Эпштейном

Трампу во время интервью с CBS не задали ни единого вопроса о связях с Эпштейном

© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не задали ни единого вопроса о связях с обвиняемым в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейном во время интервью с телеканалом CBS.
Как передает корреспондент РИА Новости, вопроса не прозвучало во время трансляции интервью на телевидении, не фигурирует он и в опубликованном транскрипте разговора.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна
16 октября, 03:48
При этом в июле дочерняя компания телеканала была вынуждена выплатить президенту 16 миллионов долларов в качестве урегулирования его иска к каналу за якобы искажение его позиции и "обманном монтаже" интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис. С тех пор канал перешел под контроль приближенной к Трампу семьи Эллисон после слияния Skydance Media с Paramount Global.
Ранее демократы в конгрессе США заявили, что получили в свое распоряжение непристойный рисунок, утверждая, что он являлся подарком Эпштейну от Трампа. Речь идет о поздравительной открытке, на которой изображены очертания обнаженной женской фигуры, внизу присутствует подпись якобы президента США.
Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ, указав, что подпись и манера письма схожи с другими документами Трампа. В Белом доме назвали публикацию "фейковой новостью" и подчеркнули, что президент не имеет отношения к открытке.
Wall Street Journal ранее писала, что предполагаемый рисунок Трампа находился в юбилейном альбоме Эпштейна, который к его 50-летию составила подруга финансиста Гислейн Максвелл. В альбом вошли поздравления от бизнесменов, ученых и знакомых. Сам Трамп подал на газету иск о клевете.
Статуя, на которой Дональд Трамп и Джефри Эпштейн держатся за руки напротив Капитолия. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием
3 октября, 01:52
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп возмутился вопросом журналистов об Эпстине
8 июля, 23:27
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
