https://ria.ru/20251103/ssha-2052675683.html
Белый дом ответил на критику демократов из-за якобы монтажа интервью Трампа
Белый дом ответил на критику демократов из-за якобы монтажа интервью Трампа - РИА Новости, 03.11.2025
Белый дом ответил на критику демократов из-за якобы монтажа интервью Трампа
Белый дом в понедельник в ответ на критику демократов заявил, что интервью президента США Дональда Трампа телеканалу CBS не подвергалось нечестному монтажу и... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T19:58:00+03:00
2025-11-03T19:58:00+03:00
2025-11-03T19:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
чак шумер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048953009_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e19cc3664baedd5bdad18384790cd680.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052576014.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052575519.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048873399_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_76b7131f3a6502af5848273388dc40f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, чак шумер
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Чак Шумер
Белый дом ответил на критику демократов из-за якобы монтажа интервью Трампа
В Белом доме заявили, что интервью Трампа CBS было опубликовано без правок
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Белый дом в понедельник в ответ на критику демократов заявил, что интервью президента США Дональда Трампа телеканалу CBS не подвергалось нечестному монтажу и было опубликовано без правок.
Трамп
в воскресенье впервые дал интервью программе "60 минут" после урегулирования громкого судебного спора с CBS. В июле материнская компания телеканала была вынуждена выплатить президенту 16 миллионов долларов в качестве урегулирования его иска к каналу за якобы искажение его позиции и "обманном монтаже" интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис
.
В понедельник лидер демократов в сенате Чак Шумер
заявил, что может обратиться в Федеральную комиссию по связи за то, что CBS якобы нечестным образом отредактировал интервью Трампа и пообещал в своей жалобе использовать формулировки из иска президента по поводу интервью кандидата от демократов Харрис.
"Они обманным путём отредактировали ответы Камалы, чтобы она выглядела более-менее связной перед выборами, придурок, а потом не опубликовали стенограмму/неотредактированное интервью. Это не то же самое, что редактирование из-за ограничений по времени (и стенограмма/неотредактированное интервью были опубликованы)", - написал Белый дом в соцсети X в ответ на пост Шумера.
Ранее корреспондент РИА Новости обратил внимание, что Трампу во время интервью не задали ни одного вопроса о его связях с обвиняемым в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейном
несмотря на огромный резонанс этого дела в мировых СМИ.
CBS после урегулирования иска с Трампом перешел под контроль приближенной к нему семьи Эллисон в результате слияния Skydance Media с материнской каналу Paramount Global.