Белый дом ответил на критику демократов из-за якобы монтажа интервью Трампа

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Белый дом в понедельник в ответ на критику демократов заявил, что интервью президента США Дональда Трампа телеканалу CBS не подвергалось нечестному монтажу и было опубликовано без правок.

"Они обманным путём отредактировали ответы Камалы, чтобы она выглядела более-менее связной перед выборами, придурок, а потом не опубликовали стенограмму/неотредактированное интервью. Это не то же самое, что редактирование из-за ограничений по времени (и стенограмма/неотредактированное интервью были опубликованы)", - написал Белый дом в соцсети X в ответ на пост Шумера.