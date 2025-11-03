Рейтинг@Mail.ru
Белый дом ответил на критику демократов из-за якобы монтажа интервью Трампа - РИА Новости, 03.11.2025
19:58 03.11.2025
Белый дом ответил на критику демократов из-за якобы монтажа интервью Трампа
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
чак шумер
сша
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, чак шумер
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Чак Шумер
Белый дом ответил на критику демократов из-за якобы монтажа интервью Трампа

В Белом доме заявили, что интервью Трампа CBS было опубликовано без правок

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Белый дом в понедельник в ответ на критику демократов заявил, что интервью президента США Дональда Трампа телеканалу CBS не подвергалось нечестному монтажу и было опубликовано без правок.
Трамп в воскресенье впервые дал интервью программе "60 минут" после урегулирования громкого судебного спора с CBS. В июле материнская компания телеканала была вынуждена выплатить президенту 16 миллионов долларов в качестве урегулирования его иска к каналу за якобы искажение его позиции и "обманном монтаже" интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп утверждает, что в мире происходят подземные ядерные испытания
Вчера, 05:04
В понедельник лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что может обратиться в Федеральную комиссию по связи за то, что CBS якобы нечестным образом отредактировал интервью Трампа и пообещал в своей жалобе использовать формулировки из иска президента по поводу интервью кандидата от демократов Харрис.
"Они обманным путём отредактировали ответы Камалы, чтобы она выглядела более-менее связной перед выборами, придурок, а потом не опубликовали стенограмму/неотредактированное интервью. Это не то же самое, что редактирование из-за ограничений по времени (и стенограмма/неотредактированное интервью были опубликованы)", - написал Белый дом в соцсети X в ответ на пост Шумера.
Ранее корреспондент РИА Новости обратил внимание, что Трампу во время интервью не задали ни одного вопроса о его связях с обвиняемым в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейном несмотря на огромный резонанс этого дела в мировых СМИ.
CBS после урегулирования иска с Трампом перешел под контроль приближенной к нему семьи Эллисон в результате слияния Skydance Media с материнской каналу Paramount Global.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп оценил отношения США и Китая
Вчера, 04:51
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисЧак Шумер
 
 
