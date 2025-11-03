США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами

ДУБАЙ (ОАЭ), 3 ноя - РИА Новости. США начали создавать "клуб стран" для "справедливой" торговли "критически важными" минералами, заявил американский министр внутренних дел, председатель Национального энергетического совета Даг Бёргам на открытии нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби.

"Как вы знаете, были некоторые перебои и угрозы цепочкам поставок критически важных минералов. В последние несколько недель США объявили о механизме для создания клуба стран, чтобы иметь возможность осуществлять справедливую торговлю между его членами, очищать и перерабатывать критические минералы", - заявил он.

Южную Корею, Малайзию, Австралию и Таиланд. По словам Бёргама, за последние две недели к этому клубу присоединились шесть стран, включая Японию

Он также отметил, что без доступа к критически важным минералам невозможно развитие сферы искусственного интеллекта и связанных с ним высокотехнологичных отраслей.

"Мы не можем продвигать индустрии, о которых мы говорили, не убедившись, что у нас всех как у группы союзников есть доступ к этим ресурсам", - отметил он.

Тем временем министерство коммерции Китая ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.