США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами
в мире, сша, китай, абу-даби, си цзиньпин, дональд трамп
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами
США создают клуб стран для справедливой торговли критически важными минералами
ДУБАЙ (ОАЭ), 3 ноя - РИА Новости. США начали создавать "клуб стран" для "справедливой" торговли "критически важными" минералами, заявил американский министр внутренних дел, председатель Национального энергетического совета Даг Бёргам на открытии нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби.
"Как вы знаете, были некоторые перебои и угрозы цепочкам поставок критически важных минералов. В последние несколько недель США
объявили о механизме для создания клуба стран, чтобы иметь возможность осуществлять справедливую торговлю между его членами, очищать и перерабатывать критические минералы", - заявил он.
По словам Бёргама, за последние две недели к этому клубу присоединились шесть стран, включая Японию
, Южную Корею
, Малайзию
, Австралию
и Таиланд
.
Он также отметил, что без доступа к критически важным минералам невозможно развитие сферы искусственного интеллекта и связанных с ним высокотехнологичных отраслей.
"Мы не можем продвигать индустрии, о которых мы говорили, не убедившись, что у нас всех как у группы союзников есть доступ к этим ресурсам", - отметил он.
Тем временем министерство коммерции Китая ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Затем, 30 октября, по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином
, президент США Дональд Трамп
написал в соцсети Truth Social, что Китай согласился продолжить открытые и свободные поставки редкоземельных металлов, критически важных минералов и магнитов.