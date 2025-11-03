Рейтинг@Mail.ru
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами
12:04 03.11.2025
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами - РИА Новости, 03.11.2025
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами
США начали создавать "клуб стран" для "справедливой" торговли "критически важными" минералами, заявил американский министр внутренних дел, председатель... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
сша
китай
абу-даби
си цзиньпин
дональд трамп
сша
китай
абу-даби
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами

США создают клуб стран для справедливой торговли критически важными минералами

Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке
Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Архивное фото
ДУБАЙ (ОАЭ), 3 ноя - РИА Новости. США начали создавать "клуб стран" для "справедливой" торговли "критически важными" минералами, заявил американский министр внутренних дел, председатель Национального энергетического совета Даг Бёргам на открытии нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби.
"Как вы знаете, были некоторые перебои и угрозы цепочкам поставок критически важных минералов. В последние несколько недель США объявили о механизме для создания клуба стран, чтобы иметь возможность осуществлять справедливую торговлю между его членами, очищать и перерабатывать критические минералы", - заявил он.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Бессент: США будут снижать зависимость от редкоземельных металлов из Китая
2 ноября, 18:20
По словам Бёргама, за последние две недели к этому клубу присоединились шесть стран, включая Японию, Южную Корею, Малайзию, Австралию и Таиланд.
Он также отметил, что без доступа к критически важным минералам невозможно развитие сферы искусственного интеллекта и связанных с ним высокотехнологичных отраслей.
"Мы не можем продвигать индустрии, о которых мы говорили, не убедившись, что у нас всех как у группы союзников есть доступ к этим ресурсам", - отметил он.
Тем временем министерство коммерции Китая ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Затем, 30 октября, по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Китай согласился продолжить открытые и свободные поставки редкоземельных металлов, критически важных минералов и магнитов.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время подписания Меморандума о взаимопонимании по критически важным минералам в Куала-Лумпуре, Малайзия. 26 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трамп и премьер Малайзии подписали документ по критически важным минералам
26 октября, 14:19
 
В мире США Китай Абу-Даби Си Цзиньпин Дональд Трамп
 
 
