На Солнце зарегистрировали самую сильную за месяц вспышку
Наука
 
13:43 03.11.2025 (обновлено: 17:26 03.11.2025)
На Солнце зарегистрировали самую сильную за месяц вспышку
На Солнце зарегистрировали самую сильную за месяц вспышку - РИА Новости, 03.11.2025
На Солнце зарегистрировали самую сильную за месяц вспышку
На Солнце произошла самая сильная с конца сентября вспышка — уровня M5.0, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 03.11.2025
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла самая сильная с конца сентября вспышка — уровня M5.0, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"Максимум излучения зарегистрирован в 13:11 по Москве. По данным каталогов, это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4", — сказал он.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
2 ноября, 12:25

М — четвертый из пяти классов солнечной активности. Выше только уровень X.

Сейчас астрономы наблюдают формирование крупного выброса массы, направление которого пока точно не определили, добавил Богачев.
"Центр активности, однако, пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему. Поэтому если только плазма не была выброшена под очень большими углами, то солнечное вещество пройдет мимо планеты", — пояснил специалист.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Магнитные бури
Магнитные бури в ноябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
31 октября, 17:38
 
Наука
 
 
Версия 2023.1 Beta
