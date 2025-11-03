На Солнце зарегистрировали самую сильную за месяц вспышку

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла самая сильная с конца сентября вспышка — уровня M5.0, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"Максимум излучения зарегистрирован в 13:11 по Москве. По данным каталогов, это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4", — сказал он.
М — четвертый из пяти классов солнечной активности. Выше только уровень X.
Сейчас астрономы наблюдают формирование крупного выброса массы, направление которого пока точно не определили, добавил Богачев.
"Центр активности, однако, пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему. Поэтому если только плазма не была выброшена под очень большими углами, то солнечное вещество пройдет мимо планеты", — пояснил специалист.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
