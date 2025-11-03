https://ria.ru/20251103/solntse-2052594089.html
Ученые предупредили о росте солнечной активности
Ученые предупредили о росте солнечной активности - РИА Новости, 03.11.2025
Ученые предупредили о росте солнечной активности
Вспышечная активность на Солнце продолжит расти в понедельник, на Земле возможны небольшие геомагнитные возмущения, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T09:46:00+03:00
2025-11-03T09:46:00+03:00
2025-11-03T09:59:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
космос - риа наука
космос
солнце
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052595604_0:44:1011:613_1920x0_80_0_0_fed92eb2eceaf8a360dc68b52d32b23b.jpg
https://ria.ru/20251102/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052595604_0:131:1011:889_1920x0_80_0_0_ad856d6d88ce39ea8c8a17b147649ead.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, космос - риа наука, космос, солнце, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука, Космос, Солнце, вспышки на Солнце
Ученые предупредили о росте солнечной активности
ИКИ РАН: вспышечная активность на Солнце продолжит расти в понедельник