Ученые предупредили о росте солнечной активности
Наука
 
09:46 03.11.2025 (обновлено: 09:59 03.11.2025)
Ученые предупредили о росте солнечной активности
Ученые предупредили о росте солнечной активности - РИА Новости, 03.11.2025
Ученые предупредили о росте солнечной активности
Вспышечная активность на Солнце продолжит расти в понедельник, на Земле возможны небольшие геомагнитные возмущения, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 03.11.2025
земля
космос
2025
1920
1920
true
Ученые предупредили о росте солнечной активности

ИКИ РАН: вспышечная активность на Солнце продолжит расти в понедельник

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramАктивность на Солнце. 3 ноября 2025
Активность на Солнце. 3 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Активность на Солнце. 3 ноября 2025
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вспышечная активность на Солнце продолжит расти в понедельник, на Земле возможны небольшие геомагнитные возмущения, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 03 ноября 2025 года ... Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — возможны эпизодические геомагнитные возмущения. Вспышечная активность — ожидается дальнейший рост вспышечной активности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность оставалась умеренно повышенной.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
2 ноября, 12:25
 
Наука
 
 
