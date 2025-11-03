Депутаты ЕП хотят оспорить соглашение с Меркосур в суде ЕС, пишут СМИ

По данным издания, депутаты внесут на рассмотрение Европарламента резолюцию, в которой содержится призыв к суду вынести юридическое заключение о том, соответствует ли сделка договорам ЕС.

С октября 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров и виноделов. К акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур.