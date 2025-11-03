Депутаты ЕП хотят оспорить соглашение с Меркосур в суде ЕС, пишут СМИ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Депутаты Европарламента хотят оспорить соглашение Евросоюза с блоком южноамериканских стран Меркосур в Европейском суде ЕС, сообщает издание Euractiv.
"Группа депутатов Европарламента делает первый шаг, чтобы оспорить торговую сделку ЕС с Меркосур в высшем суде союза", - говорится в публикации.
По данным издания, депутаты внесут на рассмотрение Европарламента резолюцию, в которой содержится призыв к суду вынести юридическое заключение о том, соответствует ли сделка договорам ЕС.
В сентябре Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой, несмотря на протест ряда стран и профильных европейских организаций. Профсоюзы фермеров Евросоюза призвали Совет ЕС и Европарламент отклонить предложенное Еврокомиссией к утверждению торговое соглашение с Южной Америкой. В среду Еврокомиссия предложила защитные меры для фермеров ЕС в случае ущерба рынку, связанного с предстоящим соглашением.
Президент Франции Эммануэль Макрон в июне потребовал пересмотра соглашения о свободной торговле ЕС и Меркосур, которое, по его словам, в нынешнем виде "убьет сельское хозяйство ЕС ". Он отметил, что ради защиты экологии ЕС запретил аграриям использование ряда пестицидов, но страны Меркосур "находятся совсем на ином уровне в плане регламентаций".
С октября 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров и виноделов. К акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур.
В 2024 году по странам Евросоюза также прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
