Путин поздравил академика РАН Юрия Соломонова с 80-летием

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Героя России, Героя Труда России, академика РАН Юрия Соломонова с 80-летним юбилеем, отметив вклад ученого в укрепление обороноспособности и безопасности РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Юрий Семёнович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Известный учёный, талантливый инженер и организатор, вы внесли большой вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны, в создание уникальных образцов ракетной техники, многое сделали для развития знаменитого Московского института теплотехники", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что самого искреннего признания заслуживает плодотворная общественная, просветительская, педагогическая работа Соломонова, направленная на раскрытие творческого потенциала молодых исследователей, за которыми будущее отечественной конструкторской мысли.
"Желаю доброго здоровья, бодрости духа и успехов в вашем востребованном труде на благо России", - заключил Путин.
