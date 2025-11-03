Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело лжеврача Никонова - РИА Новости, 03.11.2025
03:25 03.11.2025
Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело лжеврача Никонова
Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело лжеврача Никонова - РИА Новости, 03.11.2025
Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело лжеврача Никонова
Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело лжеврача Николая Никонова и его жены, из-за действий которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он... РИА Новости, 03.11.2025
происшествия
россия
казахстан
россия
казахстан
происшествия, россия, казахстан
Происшествия, Россия, Казахстан
Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело лжеврача Никонова

Прокуратура обжаловала отказ рассмотреть дело лжеврача, лечившего детей с ДЦП

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело лжеврача Николая Никонова и его жены, из-за действий которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", сказано в материалах Гагаринского суда Москвы, изученных РИА Новости.
Ранее суд провел 21 заседание по делу, но затем решил, что необходимо вернуть его в прокуратуру для исправления недостатков.
"В суде зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры", - сказано в материалах.
Николай и Лилия Никоновы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве в отношении миолога Никонова и его супруги стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы из Казахстана.
По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажа ребенку 2017 года рождения, получив за это свыше 3 миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться в одну из государственных больниц.
Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она проводила сеансы массажа и получала деньги.
ПроисшествияРоссияКазахстан
 
 
