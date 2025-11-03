Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело лжеврача Никонова

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело лжеврача Николая Никонова и его жены, из-за действий которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", сказано в материалах Гагаринского суда Москвы, изученных РИА Новости.

Ранее суд провел 21 заседание по делу, но затем решил, что необходимо вернуть его в прокуратуру для исправления недостатков.

"В суде зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры", - сказано в материалах.

Николай и Лилия Никоновы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве в отношении миолога Никонова и его супруги стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы из Казахстана

По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажа ребенку 2017 года рождения, получив за это свыше 3 миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться в одну из государственных больниц.